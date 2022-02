Incidente stradale sul ponte Punta Penna, diversi feriti. Le foto

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8.30 sul ponte Punta Penna in direzione Bari. Al momento non si conoscono le cause, ma dalle prime indiscrezioni ci sarebbero alcuni feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.

L’incidente ha coinvolto diverse auto ed ha costretto all’intervento della polizia stradale per la viabilità, di numerosi carroattrezzi per la rimozione delle auto bloccate a centro strada e di diverse ambulanze del 118.

La circolazione al momento procede su una sola carreggiata, sdoppiata in due sensi di marcia.