Diciotto morti in un giorno: il Covid non smette di colpire la Puglia

Nuova impennata di contagi e soprattutto un numero di decessi importante: 18. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 75.994 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8.595 casi positivi, così suddivisi: 2.504 in provincia di Bari, 769 nella provincia BAT, 838 in provincia di Brindisi, 1.284 in provincia di Foggia, 1.925 in provincia di Lecce, 1.146 in provincia di Taranto, 72 casi di residenti fuori regione, 57 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati, come detto, 18 decessi, che si sommano ai 17 delle 24 ore precedenti. I casi attualmente positivi sono 130.631; 715 sono le persone ricoverate in area non critica, 62 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.758.909 test; 610.904 sono i casi positivi; 473.040 sono i pazienti guariti; 7.233 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 209.051 nella provincia di Bari; 62.846 nella provincia Bat; 57.481 nella provincia di Brindisi; 95.434 nella provincia di Foggia; 95.195 nella provincia di Lecce; 84.492 nella provincia di Taranto; 4.464 attribuiti a residenti fuori regione; 1.941 di provincia in definizione. La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,8%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,1%. Il 24% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 66% (+4,1% della media nazionale). In Puglia, inoltre, dall’annuncio dell’obbligo vaccinale per gli over 50 sono state effettuate 20mila prime dosi per questa fascia. I vaccinati over 50 sono 1.667.540, su un totale di 1.788.776. Sono invece 121.236 gli over 50 non ancora vaccinati (dato riferito al 31.01.2022). La campagna vaccinale in Asl Taranto procede spedita. Nella giornata di lunedì sono state somministrate 3.687 dosi in totale: 425 prime dosi, delle quali 209 pediatriche; 1.047 seconde dosi, delle quali 519 pediatriche; 2.215 richiami. Nello specifico, sono state somministrate a Taranto 519 dosi presso la Svam 683 dosi in Arsenale della Marina Militare; 316 dosi a Manduria; 786 dosi a Martina Franca, 225 a Massafra. Inoltre, si sono registrate 8 dosi somministrate presso altre strutture sanitarie e 674 nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 449 dosi nei propri ambulatori, 27 a domicilio.

Sulla diffusione del Covid nel mondo “è prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di Omicron, incluso BA.2”, nota come Omicron 2. A fare il punto è il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing. “Questo virus continuerà ad evolversi – ripete il Dg – motivo per cui invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere” Sars-CoV-2 “se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le persone abbiano accesso ai vaccini”. “Da quando la variante Omicron è stata identificata per la prima volta solo 10 settimane fa, quasi 90 milioni di casi sono stati segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità, più di quelli registrati nell’intero 2020. Ora stiamo iniziando a vedere un aumento molto preoccupante dei decessi, nella maggior parte delle regioni del mondo”, il monito lanciato dal direttore generale dell’Oms.

“Più trasmissione di Covid-19 significa più morti – ha avvertito – Non chiediamo a nessun Paese di tornare al cosiddetto lockdown. Ma chiediamo a tutti i Paesi di proteggere la propria popolazione utilizzando tutti gli strumenti, non solo i vaccini”. Il Dg Tedros si è anche detto “preoccupato per il fatto che in alcuni Paesi abbia preso piede una narrativa secondo cui, a causa dell’elevata trasmissibilità e della minore gravità di Omicron, prevenire la trasmissione non è più possibile e non è più necessario. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità”, assicura. “Con l’evoluzione” di SarsCoV-2, “potrebbe essere necessario che anche i vaccini si evolvano”, si aggiornino. “Le varianti possono continuare a sfuggire agli anticorpi neutralizzanti indotti dai vaccini contro le ‘versioni’ precedenti” del virus. Inoltre, il serbatoio di beta coronavirus è ampio e sono probabili” nuove minacce “per l’uomo”. “Se ci prepariamo ora, il tempo necessario per la produzione di vaccini su larga scala sarà ridotto e saranno salvate vite umane”, sottolinea ancora il Dg parlando della necessità di fare ricerca e di pensare anche a strumenti futuri come un vaccino unico ‘pan coronavirus’, o comunque ad ampia protezione. Venerdì scorso, ha spiegato il Dg, “l’Oms ha tenuto la sua ultima consultazione globale sulla ricerca sui vaccini Covid e sulla futura necessità di vaccini efficaci in un ampio spettro di coronavirus. Continuiamo a impegnarci con scienziati del settore pubblico e privato per scambiarci le ultime informazioni e guidare lo sviluppo futuro di nuovi” prodotti-scudo. Questo mostra come, “anche se supportiamo i Paesi nella lotta contro la pandemia adesso, stiamo anche lavorando per prepararci al futuro e affrontarne le conseguenze a lungo termine”. “Stiamo lavorando allo stop dello stato di emergenza al 31 marzo”. Lo ha afferma to Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Radio Anch’io’ Su Rai Radio 1.

”La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine, ma i dati in questo senso sono positivi e ci auguriamo che continuino e dobbiamo continuare con le terze dosi”, ha spiegato. Si farà la quarta dose? “La politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della scienza. Al momento non è prevista”. Sull’ipotesi di un green pass senza scadenza per chi ha ricevuto la terza dose “è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la scuola, “dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi siamo procedendo con un percorso condiviso con le Regioni” e la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati “è una delle ipotesi per semplificare le norme e credo che si possa arrivare a questo risultato”. Il sottosegretario si è detto poi ottimista sul fatto che “le mascherine all’aperto si potranno togliere prima di fine marzo. Già nelle prossime settimane lo si potrà fare nelle zone bianche, non si andrà dopo la proroga del 10 febbraio. Credo che ci possano essere le condizioni, sarebbe un segnale di fiducia nei confronti degli italiani, che dopo 2 anni di restrizioni e sacrifici e dopo essersi vaccinati, abbiano bisogno di segnali positivi”. “C’è stato un incremento eccessivo dell’uso dei tamponi. Io credo che dobbiamo arrivare a riservare il tampone per chi ha sintomi. Se l’obiettivo è arrivare a una fase endemica di convivenza con il virus, credo che questo non può che essere il risultato”.