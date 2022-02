Ventilazione meccanica controllata nelle scuole, ok al collaudo

Il prefetto di Taranto nella sua qualità di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, ha approvato, con decreto del 28.01.2022, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti nell’ambito dell’ Intervento per la ventilazione meccanica controllata dei plessi “G.B. Vico”, “E. De Carolis”, “G. Deledda”, “A.Gabelli” siti nel quartiere Tamburi”.

«L’appalto che – si legge in una nota – si inserisce nel più ampio progetto di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto, ha subito sospensioni e rallentamenti a causa della pandemia da Covid 19 ma, grazie alla proficua collaborazione tra le Istituzioni, si è potuto raggiungere in tempi ragionevolmente brevi il risultato auspicato. L’intervento traeva origine dalla necessità di eliminare le criticità connesse alla salubrità dell’aria negli ambienti scolastici soprattutto in concomitanza dei noti wind days, durante i quali si era constatato un sensibile incremento delle polveri sottili ritenuto pericoloso per la salute degli studenti. Da oggi gli edifici scolastici del quartiere Tamburi, inclusi nel progetto, sono finalmente dotati di adeguati impianti di ventilazione artificiale e filtrazione dell’aria che verranno messi in funzione dal Comune di Taranto e che, al verificarsi delle condizioni meteo di cui si è detto, consentiranno agli studenti di frequentare la scuola in sicurezza anche nei wind days, garantendo al contempo il rispetto delle precauzioni sanitarie anti covid-19.

Il Commissario Straordinario, a conclusione del lungo iter amministrativo, ha manifestato apprezzamento per la fattiva e preziosa collaborazione prestata dal dott. Carmine Pisano, quale responsabile unico del procedimento, dall’arch. Vincenzo Santini quale direttore dei lavori e dall’arch. Francesco Petrera quale coordinatore della sicurezza, individuati dal Comune di Taranto a seguito di apposita convenzione e dall’arch. Paolo Caramia in qualità di collaudatore tecnico amministrativo, individuato a seguito di analogo accordo con l’Amministrazione provinciale di Taranto».