Mar Piccolo, Melucci: «Bonifiche non più rinviabili»

«Investire nella bonifica di Mar Piccolo è un’azione non più rinviabile». Lo afferma l’ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in un post pubblicato su facebook. «Tutto il lavoro svolto finora dalle Istituzioni non può essere messo da parte, le caratterizzazioni e gli studi ci parlano di interventi urgenti, necessari per preservare un ecosistema delicato e complesso. Servono, quegli interventi, anche per salvaguardare la millenaria tradizione della mitilicoltura tarantina, un comparto che dà lavoro a migliaia di operatori: hanno sofferto troppo ed è compito nostro garantire i loro diritti e un’eccellenza produttiva sulla quale abbiamo investito risorse e costruito progetti».