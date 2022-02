“La Città giovane”, progetti di comunità

La Federazione provinciale del Pd di Taranto ha ospitato, nella giornata di lunedì 31 gennaio, l’Agora’ dal titolo: “La Città giovane: Mare, Cultura, Territorio. Percorsi di cittadinanza attiva per valorizzare persone e territorio jonico“. Alla presenza della coordinatrice provinciale, Ilaria Cinieri, e del coordinatore nazionale delle Agorà, Nicola Oddati – che hanno evidenziato il contributo operativo offerto dalle Agorà al protagonismo politico dei cittadini e delle loro rappresentanze – sono stati presentati tre Progretti di Comunità che hanno avuto come focus i principali assi di sviluppo culturale e socio-economico del territorio. Progetti che nella loro sperimentazione hanno già coinvolto Scuole, Enti, Istituzioni, Rappresentanti del Mondo della Formazione, della Ricerca, del Lavoro e dell’Impresa.

Come ha sostenuto nell’introduzione dei lavori il preside prof. Salvatore Marzo, i Progetti – per la loro valenza intergenerazionale (vi possono prendere parte persone di tutte le età), partecipata ed inclusiva (tutti coloro che hanno interesse possono aderire, nessuno escluso)- sono Progetti di Comunità perché ascrivibili al protagonismo della cittadinanza jonica, attiva e propositiva. In particolare, il Prof. Luigi Adessi, Docente Vicario dell’Istituto Liside, ha presentato il Progetto “Corto 2mari. Festival del cortometraggio dei mari della Città di Taranto”, finalizzato a valorizzare la nostra risorsa mare utilizzando l”efficace linguaggio cinematografico. La Prof.ssa Ida Russo, Presidente della sez.di Taranto della Società Filosofica Italiana (Sfi), ha presentato il Progetto “Koinè. Festival itinerante della Filosofia” finalizzato a valorizzare luoghi e percorsi culturali delle radici del nostro pensiero occidentale che nella terra di Archita trova la sua naturale collocazione. Infine, l’ing. Paolo Castronovi, già vicesindaco e Assessore all’ambiente del Comune di Taranto, ha presentato il Progetto “Slow tour: la ferrovia del Mar Piccolo” che si propone il recupero dell’ex ferrovia militare della CircumMarPiccolo da destinare alla mobilità lenta per la fruizione turisticoculturale di un paesaggio unico e irripetibile. In rappresentanza del Direttore Generale di Asset Puglia, ing. Elio Sannicandro, l’arch. Lorenzo Pietropaolo ha evidenziato l’importanza di queste iniziative per arricchire i programmi dell’Agenzia Regonale per lo sviluppo sostenibile di proposte che emergono dalla cittadinanza attiva. Infine, il già sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha sottolineato l’importanza delle articolate e appassionate proposte progettuali presentate nell’ Agorà per rilanciare l’azione della Rinascita di Taranto con la prossima amministrazione comunale.