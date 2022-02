Bitetti, Scarcia e Cavallo al tavolo di Azione Taranto

Nei giorni scorsi la segreteria provinciale Taranto di Azione, presieduta dal segretario provinciale Mario Di Noi si è riunita per “discutere sui problemi reali e tangibili che affliggono la città”. «Un tavolo al quale hanno partecipato gli esponenti politici Piero Bitetti, Sergio Scarcia e Antonio Cavallo. Azione ha rappresentato la necessità di una svolta per la città promuovendo un Centro liberale riformista». «Varie le tematiche discusse che diventeranno nel concreto i punti salienti di un programma che pone al centro dell’attenzione i giovani, l’ambiente, la sicurezza e il lavoro. Tutto questo in linea con il manifesto di Azione e dei partecipanti al tavolo come luogo di mobilitazione di chi lavora, produce, studia e fatica».