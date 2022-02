Corsi di primo soccorso, l’iniziativa della Caritas

Corsi di primo intervento per persone in pericolo di vita. Ha preso avvio nei giorni scorsi l’iniziativa della Caritas Diocesana in collaborazione con l’Associazione del Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis. «Abbiamo voluto fortemente organizzare quest’incontro, mettendo a disposizione il rinnovato auditorium della nostra Parrocchia di San Francesco de Geronimo, per allargare il più possibile la formazione dei nostri volontari Caritas ma anche di altre famiglie, in particolare per conoscere le tecniche di intervento immediato di salvamento del nostro prossimo in pericolo di vita, in attesa dell’arrivo del Pronto Soccorso – ha spiegano don Nino Borsci, direttore della Caritas Diocesana – Voglio ringraziare i volontari dell’Associazione del Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis, di cui il sig. Umberto Amandonico è il presidente per la città di Taranto, che, coinvolgendo i valenti tecnici istruttori Cosimo Damiano Carlucci e Paola Petese del “Salvamento Agency Team Impresa” hanno proposto questa utile occasione di alta formazione. I volontari dell’Associazione, peraltro, già contribuiscono con la nostra Caritas nell’assistenza dei nostri ospiti bisognosi. Un legame, quindi, che si è ulteriormente rafforzato. Un buon esempio da seguire».

«La nostra collaborazione con la Caritas dura da circa due anni. Assistere gli indigenti, i meno fortunati, i senza tetto e senza fissa dimora, unitamente ai volontari Caritas, è parte importante e fondamentale dei valori etici e morali della nostra associazione. Consapevoli che la vita, che ogni vita, è un bene prezioso da preservare il più a lungo possibile rispettando la Dignità della Persona, abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno ed utile organizzare questo incontro per contribuire alla formazione degli operatori e dei volontari della Caritas, così fortemente impegnati, ancora di più in questo tormentato periodo pandemico. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione gratuita degli amici istruttori della Salvamento Agency – Team Impresa Cosimo Damiano Carlucci, Paola Petese, anch’essi membri del Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis. Il corso gratuito ha riguardato la “Disostruzione delle vie aeree con dimostrazione Bls con Rcp, massaggio cardiaco». Questo è il primo approccio ad una problematica importante da far conoscere a più gente possibile. Però non finisce qui la formazione. Giovedì prossimo, 3 febbraio, sempre nell’auditorium della parrocchia San Francesco de Geronimo, messo a disposizione da don Nino Borsci, si svolgerà il corso più tecnico denominato “Operatore BLS-D”, adulto e pediatrico, con l’utilizzo del defibrillatore. Il corso inizierà alle ore 15 ed avrà la durata di 5 ore ed è riservato a coloro che intendono conseguire il relativo brevetto di operatore valido anche per concorsi pubblici, con l’accredito nella graduatoria della Regione Puglia. In quanto tale, il corso ha il costo, riservatoci e scontato di 50 euro per la partecipazione».

Tina, volontaria Caritas: «L’incontro è stato molto interessante e graditissimo, anche e soprattutto dal punto di vista formativo. Ha catturato la nostra attenzione. Sarebbe utile farne qualche altro per acquisire la miglior pratica necessaria Un plauso agli organizzatori». Rosa, volontaria Caritas: «Incontro interessantissimo ed utilissimo per la salvezza di qualcuno che potrebbe essere in pericolo di vita. Grazie infinite». Alessia ed Enza, volontarie Caritas: «Grazie mille davvero a tutti. Spiegazioni molto chiare e dettagliate. E’ stato molto coinvolgente. Davvero bello e molto utile». Cosimo, volontario Caritas: «L’incontro è stato interessantissimo. Spiegato con parole semplici e con il supporto dei video, i formatori hanno fatto capire come il corso sia stato molto utile e profondo. Secondo il mio parere, occorre rifarlo e la partecipazione deve essere massiccia. Parliamo di poter salvare, con pochissime manovre, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri piccoli che ogni giorno ci girano intorno».

Toni Cappuccio