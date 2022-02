Un secolo di presenza salesiana a Taranto

La festa di San Giovanni Bosco ci ha offerto lo spunto per recensire il libro di recente uscita sui cento anni di presenza salesiana a Taranto dal titolo “Quelle tonache impolverate”. Ne è autore Mario Guadagnolo, nostro indimenticato sindaco e tra gli storici più lucidi e attivi. Il tutto è riportato nelle oltre seicento pagine della pubblicazione edita da Scorpione, con ricco corredo di immagini, documenti d’archivio, atti notarili di donazioni, documenti relativi alla costruzione delle opere, rapporti epistolari tra la Curia arcivescovile di Taranto con i vari arcivescovi raccolti in due anni di ricerca, assieme alle testimonianze, da Salvatore Pisto, memoria storica salesiana.

L’opera editoriale è arricchita dalla prefazione del cardinale Salvatore De Giorgi, già nostro arcivescovo, e dalla presentazione scientifica del prof. Vittorio De Marco, storico nonché docente di Storia Moderna all’Università degli Studi del Salento mentre .l’introduzione è a cura di don Angel Fernandez Artime, Rettore Maggiore della Congregazione salesiana e decimo successore di Don Bosco, del nostro arcivescovo mons. Filippo Santoro e, fra gli altri, di don Gioacchino Tescione, primo direttore dell’oratorio salesiano negli anni sessanta. Il libro non si sofferma solo sulla storia “ma è anche un amarcord – commenta Guadagnolo – un ricordo di fatti, eventi, personaggi: sono usciti dalla mia penna stimolati dalla mia memoria… ed è stato scritto con la ragione ma anche col cuore per essere stato io un protagonista di parte degli eventi che racconto”. Erano gli anni in cui, aggiunge l’arcivescovo emerito mons. Salvatore De Giorgi a proposito dell’autore, l’allora ragazzo scapestrato, che poi sarebbe divenuto primo cittadino, frequentava l’oratorio solo per giocare a pallone, diventando poi dirigente della stessa struttura oratoriale e poi catechista”. I contatti per far giungere i figli di Don Bosco a Taranto risalgono già agli inizi del secolo scorso con l’arcivescovo Pietro Alfonso Jorio che individuò e acquisto il vasto suolo su cui doveva sorgere una grande opera salesiana. Il dinamico pastore di anime aveva intuito che ciò sarebbe stata una promettente realtà al passo con i tempi e che avrebbe potuto ottimamente inserirsi nelle dinamiche pastorali e sociali di una città che stava profondamente cambiando.

Ma il progetto, per vari motivi, si arenò. Il sogno si realizzò con il suo successore, mons. Orazio Mazzella, che nel 1921 fece giungere le prime Figlie di Maria Ausiliatrice e nel 1925 accolse i salesiani dapprima nell’erigenda chiesa del Sacro Cuore, alle Tre Carrare, e poi in Città vecchia, nella chiesa di San Giuseppe (una lapide marmorea tuttora ne attesta la fruttuosa opera tra i vicoli). La presenza salesiana (scrive il prof. Vittorio De Marco) si allarga e si arricchisce nei decenni successivi con l’istituto salesiano di viale Virgilio, fondato da don Angelo Fidenzio e premiato nel 1963 dal Presidente della Repubblica Antonio Segni con medaglia d’oro al merito, l’istituto delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice in via Umbria e, infine, con la parrocchia dedicato al santo di Valdocco in via Capitanata. Scorrono in questo ricordo tanti personaggi che non ci sono più, quali, fra gli altri, don Defendi Defendente, don Angelo De Vito, don Giuseppe Schiavarelli, don Maiorano, don Draisci, don Gaetano D’Andola, don Antonio Granozio (cui si deve la nuova chiesa del Sacro Cuore), don Antonio Pepe, don Nicola Palmisano mentre tra le religiose vengono citate, fra le altre, suor Vittoria Biginelli, suor Angela Nicoletta Chimenti, suor Laura Maraviglia. Purtroppo da qualche anni l’istituto salesiano, che è stato fucina di grandi intelligenze cittadine, non è più funzionante per problemi legati alla carenza di vocazioni religiose e alla crisi degli istituti cattolici. La parrocchia del Sacro Cuore, invece, è passata alla diocesi ed è retta attualmente da don Luigi Larizza, del quale nel libro è riportata una testimonianza.

Ma, come riferisce giustamente mons. Filippo Santoro, il lavoro dei salesiani a Taranto non è terminato, anzi si arricchisce di nuove sfide che questa società sempre più globalizzata ogni giorno ci offre. La parrocchia di San Giovanni Bosco infatti continua ancor oggi a essere il cuore pulsante di una presenza fra i giovani, con la congregazione maschile e quella femminile che hanno saputo aggiornare, al passo con i tempi, il loro progetto educativo e la complessiva pastorale giovanile, promuovendo e proponendo a tal scopo un ampio ventaglio di attività.

Angelo Diofano