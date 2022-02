«Troppi incidenti lungo le strade provinciali 109 e 111»

“Troppi incidenti all’incrocio fra la strada provinciale 109 Pulsano – San Giorgio Jonico e la strada provinciale 111 Pulsano – Faggiano”. E’ l’allarme lanciato dal consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto, Angelo Di Lena.

“Spero che non ci siano stati feriti gravi negli incidenti di martedì 25 gennaio e di mercoledì 26 gennaio- afferma Di Lena- credo che i seri elementi di criticità e pericolosità dell’incrocio della strada a causa di una intersezione a raso molto pericolosa, siano tali da avviare la realizzazione di una rotatoria per evitare altri incidenti stradali come i due avvenuti nei giorni scorsi. La mie reiterate richieste scaturiscono da istanze di numerosi cittadini di Pulsano, Faggiano e Taranto che chiedono a gran voce maggiore sicurezza stradale. A questo punto, visto che il mio appello e quello di numerosi cittadini finalmente, a distanza di anni, sono stati presi in carico dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Pulsano solleciterò nuovamente le istituzioni per la realizzazione del progetto”. Sempre Angelo Di Lena, in qualità di consigliere comunale di Pulsano fa sapere che da pochi giorni è iniziato il rifacimento dell’asfalto dopo i lavori dell’Enel.

“L’Enel in questi giorni sta provvedendo a far ripristinare in maniera idonea il manto di asfalto nelle vie Palermo, Taranto, Venezia,degli Orti, Luogovivo, Casalini, Bradano, Pertusillo, Basento, la Fosa, S.P.102 , Vittorio Emanuele, S.P.121 e Canne vecchia – sottolinea Di Lena- a seguito dei lavori il manto stradale era stato fortemente pregiudicato. Troppo spesso, a seguito di lavori di questo genere, le società esecutrici non assicurano un corretto ripristino dello stato dell’arte, compromettendo anche strade appena riasfaltate. In questi anni, infatti, come consigliere comunale ho più volte sollecitato questo ente con apposite interpellanze all’Assessore ai Lavori pubblici con lo scopo di provvedere a sollecitare l’Enel affinché venissero ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità. Ma questa volta posso affermare che l’Enel ha mantenuto la parola, e dunque posso ritenermi soddisfatto”.