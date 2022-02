Non basta ricordare, occorre un nuovo inizio

Il passato, dopo l’olocausto non è più neutrale, non è semplice traccia è, come ci ha insegnato Paul Ricoeur, un «fardello» di colpe che pesa sul futuro, pertanto la memoria, condannata a «oscillare tra fiducia e sospetto», postula, al di là di se stessa, una scelta impegnativa: rivendica una dimensione etica. Nel 2003 per l’editore Raffaello Cortina usciva un voluminoso testo di Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, che coniuga i tre termini inseguendo l’obiettivo di «una politica della giusta memoria» a cui seguì nel 2004 un più agile libro, Ricordare, dimenticare, perdonare (il Mulino), che riprende lo schema ternario con un significativo scarto semantico. Non è possibile «fare storia» senza anche «fare la storia» – dice Ricoeur – e subito chiarisce «se i fatti sono incancellabili, se non si può disfare ciò che è stato fatto, né fare in modo che ciò che è accaduto non lo sia, in compenso il senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte» epperciò si può considerare «questo fenomeno di reinterpretazione come un caso di azione retroattiva della mira del futuro sull’apprensione del passato».

Ecco, dunque, il terzo elemento rispetto alla memoria e all’oblio: il perdono, che agisce non cancellando i fatti, ma ridefinendone il senso per il presente e per il futuro e se gnando «una linea sottile tra l’amnesia e il debito infinito». Il perdono consiste nell’«accettare il debito non pagato, accettare di essere e rimanere debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita». Com’è noto le pietre d’inciampo (Stolpersteine) sono il simbolo della memoria diffusa, le quali nel corso degli anni sono state collocate nel tessuto stradale delle città europee, in memoria degli esseri umani perseguitati a causa del loro credo religioso, della loro razza, della loro fede politica. Il progetto dell’artista tedesco Gunter Demnig è partito da Colonia nel 1992 e oggi, in Europa, dalla Russia alla Spagna, dalla Grecia alla Lituania, si contano oltre 80mila pietre, testimonianze di memoria e omaggio a chi si è opposto alla dittatura nazifascista. Inciampo etimologicamente suggerisce l’ostacolo fra i piedi, qualcosa che ti fa zoppicare e forse cadere. Contiene oscenità, il posizionarsi al di fuori della scena di ciò che è accettabile, come la letteratura che sopravvive solo se è irricevibile e quindi scandalosa.

L’inciampo è la trappola nel marchingegno delle civiltà e delle religioni, il sasso che devia l’acqua nel fiume che si incarna nella vita o nella morte di un irregolare. Le pietre d’inciampo non devono, però, solo essere un ostacolo contro cui urtare, né una metafora per ricordare (tenere nel cuore), ma anche via per il per-dono che rilanci un avvenire non defuturizzato, ma gravido di fare la storia dell’oggi e del domani, più umana da parte dei vinti e da parte dei vincitori. Il 2022 ricominci, certo, dal 27 gennaio, ma che continui long time con una etica della memoria che si fa storia e da una storia che si fa perdono, senza dimenticare: perché ricordare è addirittura un dovere, ma a condizione, appunto, che, in questa nuova chiave interpretativa, permetta e prospetti un nuovo inizio per e nella comunità degli esseri umani.

Cosimo Laneve