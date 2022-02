La poesia generatrice di pace e armonia

Chi ama la poesia e le belle lettere conosce “La Vallisa”, in quel di Bari, rivista, casa editrice e gruppo aggregante di poeti. L’ideatore de “La Vallisa” è stato Daniele Giancane, fra i poeti pugliesi di spicco e operatore culturale in prima linea nella divulgazione della poesia. Nei giorni scorsi gli otto Comitati pugliesi della Società Dante Alighieri (Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Foggia, Lecce- Salento, Taranto e Trani), nell’ambito della programmazione “Incontri con i poeti pugliesi contemporanei”, hanno organizzato un incontro in modalità telematica con Daniele Giancane. A partecipare, in streaming, sono stati anche i soci dell’Università popolare “Aldo Vallone” di Galatina. Giancane ha un curriculum altisonante e troppo lungo da riassumere, pertanto trascrivo il sintetico profilo biografico pubblicato sulla rivista “L’Officina” (Anno I n° 2) diretta dal poeta Silvano Trevisani che ha condotto l’incontro insieme a Daniele Giancane: “Scrittore, poeta, pedagogista, esperto della letteratura per l’infanzia e teatro, è docente di materie pedagogiche all’Università di Bari. Vive a Bari.

Ha scritto libri di poesia come “Le aritmie del cuore” , saggi “Scrivere poesia. Essere poeti”, e “Laboratorio di poesie. Metodi e tecniche per scrivere poesie”, “La poesia serba del Novecento”. Dirige varie riviste, tra le quali “La Vallisa”, e una collana editoriale per Tabula Fati. Ha ottenuto numerosi premi e le sue opere sono tradotte in vari continenti.” Dopo Vittorino Curci, Giuseppe Lagrasta, Gerardo Trisolino e dopo la “lectio magistralis” del professor Daniele Maria Pegorari sulla poesia pugliese del Novecento, quinto incontro con Daniele Giancane. Prima di tutto uno zoom su “La Vallisa”: ha quarantun anni di vita ed è la rivista più longeva d’Italia perché è autogestita. Quali temi sono stati trattati nel corso della serata? Prima di tutto il significato della poesia che è “un viaggio come la vita”, e che richiede molto studio, molta conoscenza e competenza della tecnica di scrittura (figure retoriche, sonorità delle parole e così via poetando) e un attento lavoro artigianale sul testo. Si è poeti, cioè si riesce a scrivere cose originali e di significato poetico, proprio grazie a un accurato lavoro laboratoriale. “Scrivere è meraviglioso”- ha detto Giancane- “come è meravigliosa ogni espressione di creatività”. Il successo? Non conta né contano i premi letterari.

Non si scrive per il successo, per una narcisistica autocelebrazione, ma per il piacere di scrivere che è di per sé gratificante. La poesia è una sincera ricerca fatta con purezza di cuore, senza ambizioni, e il poeta autentico, parlando di sé, parla del mondo e parla all’umanità. “Ho sempre paragonato la poesia alla religione”- ha detto Giancane – “e il poeta a un monaco zen. Fra la ricerca religiosa e quella poetica non ci sono, in fondo, differenze. Si tratta in entrambi i casi di andare al cuore della realtà e di se stessi”. Da questo punto di vista, le donne riescono meglio degli uomini nel trasmettere emozioni fortissime nelle poesie che scrivono; le donne hanno un’energia creativa superiore a quella degli uomini. Un esempio: Jolanda Insana. La poesia non ha mercato: è vero, ed è meglio che non abbia mercato perché così non è contaminata dalle leggi dell’economia e del profitto. La poesia sperimentale? “Capisco le ragioni che danno vita alla poesia sperimentale e la ricerca della novità”- ha detto Giancane- “ma io ho sempre avuto distanziamento da essa: non credo che lo sperimentalismo dia vita a poesie da ricordare”. Si è poi affrontato anche il problema della didattica della poesia e, quindi, dell’educazione sentimentale, specie dei bambini. Un’esperienza bellissima e rivoluzionaria: la didattica della poesia nel carcere di Trani. Un enorme successo. I carcerati e alcuni criminali incalliti – ha ricordato Daniele Giancane- si appassionarono alla scrittura creativa, scrissero poesie e si confrontarono con le guardie carcerarie sui migliori risultati da loro raggiunti.

La poesia, dunque, può diventare un fatto rivoluzionario, può trasformare costumi e mentalità, genera armonia e quindi pace. Facendo riferimento ancora alla sua esperienza, Giancane ha raccontato di aver creato ponti fra poeti da una sponda all’altra dell’Adriatico. “Meglio far circolare poesia che carri armati”. E non si può che dargli ragione. Questa, dunque, è una sintesi di oltre due ore di un dialogo fitto con uno dei nostri migliori poeti che ha risposto alla tempesta di domande con una saggezza che è frutto di esperienza di vita e cultura umanistica. Un’ultima riflessione: perché questi incontri in modalità telematica per parlare di poesia e di poeti? Per tenere accesa la luce, fra tutte quelle artificiali della società dei consumi, sulla poesia che è un’altissima espressione di creatività e di contenuti spirituali e culturali, ma che oggi è misconosciuta dal momento che produce ricchezza, sì, ma immateriale e quindi non interessa alla stragrande maggioranza dei lettori. La poesia non è “utile”, e d’altronde non dev’essere “utile” ma “bella”, cioè capace di trasmettere emozioni, sentimenti e, insomma, valori. I soci e gli amici della “Dante” vogliono soprattutto conoscere e far conoscere in particolar modo i poeti meno noti, “in primis” i meridionali e i pugliesi ( che sono fuori da certi circuiti di potere editoriale e che sono generalmente ignorati dalle antologie scolastiche e letterarie), attivando così, per quanto è possibile, una rete di solidarietà e di conoscenze fra tutti quelli che amano la parola bella, la parola che parla e che vuole sfidare, umanisticamente, “di mille secoli il silenzio”.

Josè Minervini