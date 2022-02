Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate un 84enne di Maruggio, in provincia di Taranto. A dare l’allarme è stato il nipote che ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, insieme ai sanitari, per l’anziano ormai non c’era più nulla da fare. Il fatto è avvenuto in via San Nicolò 48.

Al momento non è possibile azzardare movente e dinamica dell’omicidio.