Taranto, ancora un pareggio: con il Campobasso allo Iacovone termina 1-1

Doppio gioco. Sospeso tra illusione ed anatema. Interpretato nella dicotomia dei tempi, tra un approccio aggressivo ed efficace, uno sviluppo adagiato, una creatività infranta nell’epilogo. Il Taranto inanella il terzo pareggio consecutivo dalla ripartenza del campionato nel nuovo anno solare: 1-1 il punteggio finale contro il Campobasso, in quello che rappresenta il recupero della seconda giornata di ritorno, già in programma lo scorso 9 gennaio e rinviata integralmente dai vertici della Lega Pro nell’attesa della rimodulazione del protocollo sanitario in materia di contenimento del contagio da variante omicron fra i club. Il calendario ristrutturato propone impegni ravvicinati e Giuseppe Laterza, allenatore rossoblu, amministra una rotazione equilibrata dei protagonisti in campo, senza stravolgere l’assetto tattico di base del 4-2-3-1: tre le variazioni rispetto alla gara esterna di domenica scorsa contro il Latina, le quali coincidono con Ferrara e Santarpia collocati come esterni basso ed alto sulla fascia sinistra, mentre Riccardi ritrova la casacca da titolare nel cuore della retroguardia (al fianco di Benassai). Zullo non recupera dal risentimento muscolare che l’aveva costretto ad abdicare in avvio di ripresa contro i nerazzurri laziali: assenti in panchina sono anche gli infortunati Granata e Diaby, nonché Pacilli, enigma irrisolto nella sessione invernale del mercato.

Nel prologo della sfida, il Taranto emerge per inventiva: le intuizioni in fase di possesso palla appaiono immediatamente rapide, il contributo offerto dalle corsie funziona nelle sinergie e nelle sovrapposizioni, l’iniziativa è fluida e l’intraprendenza premia. Al secondo giro di lancette, infatti, gli uomini di mister Laterza suggellano il vantaggio: Santarpia s’invola sul corridoio mancino ed innesca Mastromonaco per il taglio in area a beneficio di Giovinco il quale, defilato nei pressi della linea di fondo sinistra, confeziona un pallonetto che sorprende il portiere molisano Zamarion e che s’insacca come morbido diagonale alle sue spalle. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa insistono soprattutto sul binario mancino: ancora sugli scudi un esplosivo Santarpia, il quale si esibisce al 6’ con una conclusione personale arcuata parata, poi al 12’ con una fuga interessante vanificata in calcio d’angolo. Nel mezzo, il tentativo dell’ex Emmausso che raccoglie l’assist teso di Fabriani, prova il tiro corto favorito anche dall’intercettazione involontaria di Benassai, ma Chiorra è pronto. I rossoblu molisani guidati da Mirko Cudini provano a destreggiarsi ricercando la pressione nella metà campo antagonista ma, anche in tale circostanza, nessuna distrazione per gli ionici, che impostano e ripartono, organizzando una fase di contenimento e di interdizione precisa. Occasione propizia al 33’, quando Mastromonaco si esibisce in un’incursione sulla fascia destra e scambia con Versienti che persevera, supera la marcatura, si accentra in area e conclude con un diagonale tanto potente quanto elegante, destinato sul fondo. La prima frazione di gioco termina con un cartellino giallo pesante, sanzionato a Civilleri: il mediano, in diffida, salterà la prossima trasferta contro il Monterosi. La ripresa s’inaugura con una punizione battuta da Marsili dalla trequarti mancina, che innesca il colpo di testa di Riccardi, deviato in corner al 3’.

Eppure il Taranto inizia ad arretrare il proprio baricentro, la qualità della sua manovra subisce una sottile involuzione, complice forse una carenza di freschezza: ne approfitta per guadagnare metri il Campobasso, che affila le armi per la lotta alla sopravvivenza in categoria. Al 4’ Candellori spaventa dal limite dell’area, liberandosi per una conclusione al volo che supera la trasversale. Mister Laterza avvicenda Santarpia con Falcone sull’asse offensiva mancina, mentre Cudini rileva Di Francesco con Merkaj. Quest’ultimo pennella un cross dalla bandierina al 9’ per la testa di Magri, il quale schiaccia di poco a lato. Al 14’ ci prova la compagine ionica: Civilleri si allarga sulla destra della linea di fondo e serve l’assist per Saraniti, situato sul palo opposto: Zamarion protegge sull’incornata dell’attaccante siciliano. Al quarto d’ora, però, il Campobasso perviene al pareggio: il vivace Merkaj effettua un cross per Rossetti, la cui conclusione al volo di sinistro è respinta da Chiorra; la sfera vaga in area e se ne impossessa Emmausso, che concretizza in tap-in. Cudini preserva lo stesso marcatore, bersaglio del pubblico ionico, ed introduce Pace. Laterza prova a stimolare novità attraverso gli inserimenti in zona offensiva dell’esordiente Manneh e di Barone rispettivamente per Mastromonaco e Giovinco, così come decide di calibrare le energie in nevralgica sostituendo Civilleri con l’argentino Bellocq. E la ricerca dell’ispirazione è indovinata. Prima Falcone fa tremare l’incrocio dei pali alla sinistra di Zamarion con un pregevole diagonale al volo al 37’.

Successivamente, Manneh s’insinua nella porzione destra dell’area, costringendo Vanzan all’atterramento: al 43’ l’arbitro Di Francesco non nutre dubbi ed assegna il calcio di rigore in favore della formazione ionica. Ad incaricarsi dell’esecuzione dal dischetto è Saraniti: il suo tiro, forte ma centrale, è neutralizzato da Zamarion. Ancora un sortilegio dagli undici metri, rimandato l’appuntamento con la prima vittoria del nuovo anno solare per il Taranto. Il torneo non conosce pause, però: un altro viaggio nel Lazio, stavolta nella zona viterbese, è imminente. I rossoblu saranno di scena domenica pomeriggio nel feudo del Monterosi Tuscia e dovranno rimodellare il centrocampo, previa ammonizione rimediata nei minuti di recupero da Bellocq, anche lui inserito nel novero dei diffidati.

Alessandra Carpino

TARANTO-CAMPOBASSO 1-1

Serie C girone C / recupero 21ma giornata (mercoledì 2 febbraio 2022, ore 18.00)

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Marsili, Civilleri (67’Bellocq) Mastromonaco (67’Manneh), Giovinco (79’Barone), Santarpia (54’ Falcone); Saraniti. A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Turi, Guastamacchia, Labriola, Cannavaro, De Maria. All.Laterza.

Campobasso (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia (82′ Giunta); Rossetti, Emmausso (66′ Pace), Di Francesco (45′ Merkaj). A disp. Rachichini, Coco, Ladu, Martino, Liguori, Bolsius. All.Cudini.

Reti: 2′ Giovinco (T), 60′ Emmausso (C)

Arbitro: Di Francesco (Ostia Lido)

Assistenti: Cerilli (Latina) e D’Ilario (Tivoli)

Quarto ufficiale: Viapiana (Catanzaro)

Ammoniti: Santarpia, Civilleri, Bellocq (T); Magri, Fabriani, Emmausso, Pace, Rossetti (C )

Espulsi: Montervino (direttore sportivo Taranto) per proteste

Note: angoli 5-2; recupero 0′ pt e 5′ st. Biglietti emessi: 1937. Saraniti sbaglia un calcio di rigore al ’90