Sparatoria ai Tamburi, l’arrestato davanti al gip

Potrebbe essere interrogato domani dal gip, il trentaduenne A.D.G., arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile dopo la sparatoria avvenuta, martedì pomeriggio, alla periferia del quartiere Tamburi. L’uomo, che è difeso dagli avvocati Salvatore e Andrea Maggio, dovrà rispondere di porto illegale di pistola e di minaccia a mano armata a pubblico ufficiale.

Secondo l’accusa avrebbe puntato la pistola contro gli agenti che lo stavano inseguendo. A.D.G., che è persona già nota alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della Questura intervenuti in forze tra via Galeso e la statale 172, dopo la segnalazione di uno scontro a fuoco. Subito dopo la sparatoria, alla quale potrebbero aver preso parte due gruppi rivali che viaggiavano a bordo di tre macchine, è stato eseguito l’arresto dai poliziotti della Squadra Mobile. Il trentaduenne è stato inseguito, bloccato e trovato in possesso di una pistola calibro 9 con matricola limata.

E l’esito della prova dello stub dirà se l’uomo abbia sparato contro i rivali con la calibro 9 che ha anche utlizzato per minacciare i poliziotti. Gli agenti della Questura martedì pomeriggio hanno recuperato due delle tre vetture utilizzate dai gruppi che hanno partecipato allo scontro a fuoco. In queste ore gli investigatori della Squadra Mobile guidati dal dott. Fulvio Manco stanno lavorando a spron battuto per identificare le persone che hanno preso parte alla sparatoria. Secondo una prima ricostruzione uno di loro avrebbe utilizzato una mitraglietta.