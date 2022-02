Pensionato ucciso a coltellate, fermato un nipote

Ottantaquattrenne ucciso a coltellate nella sua abitazione: fermato un pronipote della vittima. Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Manduria e del Nucleo investigativo di Taranto hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di omicidio, Antonio Taurino, trentotto anni, incensurato, ritenuto l’autore dell’assassinio del prozio, Angelo Taurino, ottantaquattro anni, coltivatore diretto in pensione. Il movente dell’omicidio sarebbe da ricercare in dissidi di natura economica. Le indagini sono state avviate la notte tra martedì e mercoledì, subito dopo la telefonata fatta alla centrale operativa dei carabinieri dello stesso Antonio Taurino.

Quest’ultimo ha riferito ai militari di aver rinvenuto il cadavere del suo prozio, che viveva da solo all’interno della sua abitazione. Il trentottenne ha anche riferito che il parente aveva sul corpo evidenti segni di violenza. I carabinieri della locale Stazione, della Sezione operativa della Compagnia di Manduria e del Nucleo investigativo del Comando provinciale, giunti sul posto e constatato il decesso dell’uomo, colpito da numerosi fendenti all’addome, al torace e al collo, hanno isolato la zona e avviato, con i loro colleghi della Sezione investigazioni scientifiche, i rilievi tecnici nell’abitazione della vittima Contestualmente altri investigatori hanno raccolto le dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti, fra cui la convivente del trentottenne e acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Il quadro che si è delineato, che è stato condiviso con la Procura tarantina , ha fatto registrare diverse incongruenze nella ricostruzione fornita dal nipote. Insieme ai risultati degli accertamenti scientifici eseguiti anche all’interno dell’abitazione dell’indagato, hanno fatto emergere gravi ed evidenti indizi di colpevolezza a carico del pronipote del pensionato. L’arrestato, che è stato condotto nella casa circondariale di Taranto, nega ogni responsabilità. Gli elementi raccolti a carico del trentottenne saranno valutati nei prossimi giorni dal giudice per le indagini preliminari nel corso dell’udienza di convalida del provvedimento.