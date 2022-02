Retata antimafia, ko il clan Pascali

Retata dell’Antimafia: il clan Pascali finisce ko. Ventotto in carcere e dieci agli arresti domiciliari. Altre venti persone sono indagate a piede libero. I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, all’alba di ieri hanno eseguito i provvedimenti restrittivi per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali.

Il blitz è il frutto di una lunga e complessa attività d’indagine svolta con il supporto, investigativo e di prevenzione, della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Per gli investigatori della Mobile il noto clan, già destinatario del “sigillo della mafiosità” duramente colpito dalla sentenza di condanna passata in giudicato nell’operazione “Città Nostra” ha continuato, nonostante le detenzioni , ad operare sotto la guida del capo storico e, in posizione lievemente subordinata, del fratello (personaggio non meno carismatico ed anzi ancor più violento del primo). Le indagini hanno avuto inizio da un episodio avvenuto il 31 ottobre del 2018. In due a bordo di uno scooter “gambizzarono” un giovane colpevole di aver richiesto l’amicizia su Facebook alla compagna di uno dei due. I numerosi colloqui tra i fratelli hanno consentito di riscostruire il contributo attivo fornito da molti dei presunti affiliati al clan, tra i quali, certamente, spiccano le figure delle mogli dei fratelli, alle quali sarebbe stato delegato il compito di veicolare all’esterno del carcere gli ordini e le direttive ricevute dai propri mariti.

Per l’accusa la moglie del capoclan storico era diventata la “reggente” in libertà di tutte le attività illecite del gruppo secondo le precise disposizioni del marito detenuto, oltre a svolgere, insieme alla cognata, la funzione di “supervisore” delle attività del clan per ciò che riguarda il settore delle estorsioni. Le donne avrebbero avuto il compito di recapitare all’esterno della casa circondariale messaggi contenenti ordini e direttive dei vertici dell’organizzazione criminale e di procedere alla riscossione del denaro del “pizzo”. Dalle indagini è emerso come il clan non avesse più bisogno di passare a gesti di violenza, anche estrema, per dominare il territorio, potendo godere di una fama criminale di tale portata da esercitare, soprattutto nella zona del quartiere Paolo VI e in altre zone della città, un controllo totale. I due fratelli avrebbero proseguito l’azione criminale dell’associazione mafiosa, conservando e rafforzando l’egemonia sul territorio nei confronti sia dei sodali sia della società civile, sia rispetto ad altri gruppi criminali “nemici” contro i quali il clan ha sferrato violente rappresaglie.

Significativo l’episodio in cui il fratello minore, all’interno del carcere di Foggia, ha violentemente aggredito un esponente di un altro clan rivale, costringendolo a scrivere una lettera in cui esprimeva la volontà di dissociarsi dal gruppo criminale di appartenenza. Il racket e il traffico di sostanze stupefacenti erano tra le fonti di reddito. Dalle intercettazioni è emerso come, anche durante il periodo di detenzione dei due fratelli, il clan abbia proseguito col traffico di droga, approvvigionandosi nel versante napoletano, da altre organizzazioni affiliate alla camorra. Gli esponenti del clan, pur svolgendo in autonomia l’attività illecita, davano ai vertici una quota dei loro introiti, ossia una vera e propria “royalty” che assicurava loro di poter spendere il “buon nome” dei fratelli e usufruire di canali di approvvigionamento di stupefacenti che erano vicini al gruppo. Sarebbero, quindi, due i gruppi criminali indipendenti ai quali è stato contestato il reato dell’associazione armata aggravata e, nei confronti dei quali sono stati eseguiti numerosi sequestri di ingenti quantità di droga, di denaro, armi e munizioni.

Sotto chiave, quasi tre chili di cocaina, 200mila euro in banconote di vario taglio conservate anche in mazzette sottovuoto, armi e munizioni tra cui una pistola semiautomatica Beretta modello 98F, calibro 7.65, una pistola marca Weihrauch modello HW38, calibro 38 special con matricola limata e risultata provento di furto, una pistola “da guerra” semiautomatica ed automatica con matricola limata, con funzionamento sia a colpo singolo sia automatico a raffica, una penna pistola calibro 6.35 (“arma camuffata” e quindi “arma tipo guerra”), un silenziatore perfettamente compatibile e numerosi proiettili calibro 7.65 e 38 special. Di una certa rilevanza anche il profilo delle estorsioni, in cui i due fratelli e le donne avrebbero agito con la minaccia consistita nell’evocare, anche tacitamente, l’appartenenza al clan per ottenere una consegna settimanale di somme di denaro, quali “pensiero” per il sostentamento delle famiglie dei membri del clan. Tra le vittime figurano soprattutto titolari di esercizi commerciali per la vendita di automobili, bar, pizzerie, ortofrutta, imprenditori nel settore delle bevande, nel settore dei mitili, titolari di imprese di pulizie, gestori di piazze di spaccio. Oltre alle sostanze stupefacenti e alle armi, sono state sequestrate numerose lettere. In particolare, corrispondenza inviata al maggiore dei due fratelli da persone appartenenti al gruppo criminale, corrispondenza dal padre e dai fratelli e, infine, corrispondenza da appartenenti ad altri clan. Nelle lettere viene espressa la vicinanza e la devozione al capo e si dà conto anche dell’attività estorsiva nelle quali spendono il suo nome e il suo prestigio.