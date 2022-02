Dalla bomba al ristorante alla “minaccia silente”

È uno dei clan storici di Taranto. Uno dei quattro che è riuscito a imporre la sua egemonia al quartiere Paolo VI con altri sodalizi criminali dai nomi già noti sin dagli anni della guerra di mala, Modeo, Ciaccia e Cesario. Il clan Pascali, da alcuni anni, è ormai una presenza costante nella mappa geocriminale di Taranto delineata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Lecce. Un sentenza emessa dal gup di Lecce, confermata in appello nel 2019 e diventata definitiva, indica il clan Pascali come un gruppo “già riconosciuto operante nella città di Taranto, segnatamente nel quartiere Paolo VI”. Sia chi indaga che chi emette le sentenze non ha dubbi nel definire mafia il sodalizio dei Pascali, protagonista di un’ascesa criminale evidenziata anche dal gip del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo che a conclusione dell’operazione diretta dalla Procura Antimafia del capoluogo salentino ha messo 38 ordinanze di custodia cautelare.

Il giudice, accogliendo la ricostruzione della Dda, ha contestato il 416 bis a undici indagati, tre dei quali sono componenti della famiglia Pascali, i fratelli Nicola, Giuseppe e Luca, figli di Carmelo Pascali, 64 anni, questa volta estraneo al blitz ma già molto noto alle Forze dell’ordine sin dagli anni Novanta. Ai tre Pascali condotti in carcere se ne aggiunge un altro giovanissimo della famiglia, di 21 anni, indagato a piede libero. Sotto accusa perché ritenuti responsabili di efferati episodi criminali, Nicola e suo padre Carmelo Pascali, negli anni, sono spesso balzati agli “onori” delle cronache giudiziarie. Nel 2010 finirono sotto processo per un attentato dinamitardo ai danni di un noto ristorante di via Cesare Battisti sottoposto a sequestro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. La bomba che quasi distrusse il locale fu fatta esplodere a fini di estorsione ma anche nel tentativo di imporre la propria egemonia criminale in altre zone del capoluogo jonico, al di fuori del quartiere Paolo VI e tentare la scalata dei vertici criminali tarantini. Scalata che fu stroncata dell’arresto della Squadra Mobile.

L’anno precedente erano già stati arrestati con l’accusa di aver aperto il fuoco in pieno giorno, su un marciapiede vicino ad una fermata dei bus di città in viale Magna Grecia, per un regolamento di conti. Dai metodi tradizionali di intimidazione delle bombe e dei colpi di arma da fuoco, i Pascali, secondo l’accusa, sono passati anche ad una nuova forma di intimidazione “silente” e “simbiotica”. La definisce così il giudice Rizzo nel provvedimento di arresto. Si tratta, secondo la ricostruzione degli investigatori, di una forma di intimidazione non più solo predatoria e violenta ma anche silenziosa e “simbiotica rispetto al contesto sociale di riferimento”. Per imporre il clima di omertà e di assoggettamento l’associazione di stampo mafioso non si serve più della minaccia esplicita ma di quella velata (non per questo meno grave) che produce comunque il suo effetto intimidatorio. L’ascesa criminale dei Pascali è stata stoppata anche questa volta dalle indagini della Squadra Mobile della Questura di Taranto e dal blitz coordinato dalla Dda che ha messo a segno la seconda operazione contro la mala storica tarantina dopo quella contro il clan Cesario, anche questo di Paolo VI, conclusa fra maggio e settembre 2021. L’esecuzione dei mandati di cattura, all’alba del 2 febbraio, coincide con un momento di particolare fermento nella malavita tarantina considerando gli episodi più recenti.

Ma quando la mala spara (come è accaduto martedì 1 febbraio) le Forze dell’ordine, in questo caso la Polizia, rispondono. Con le manette. Alla luce degli episodi inquietanti verificatisi a Taranto sembra quasi profetico uno stralcio della seconda relazione semestrale del 2020 della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce in cui viene “attenzionato” il fermento degli ambienti della criminalità organizzata tarantina Sedondo la Dia, la detenzione e l’uscita di scena dei boss storici (alcuni dei quali morti negli ultimi anni anche per cause naturali) incide sugli assetti della mala tarantina. Gli equilibri della criminalità, infatti, vengono definiti “mutevoli ed eterogenei anche in ragione di una sempre maggiore parcellizzazione criminale del territorio”. Nel lungo periodo, “questa assenza di figure criminali di riferimento starebbe determinando conflittualità tra pregiudicati che si declinano anche con gravi fatti di sangue”, si legge ancora nella relazione semestrale. Tutto ciò malgrado i blitz delle Forze dell’ordine.