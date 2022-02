Melucci: «Il blitz, notizia che ci dà fiducia»

“Le pallottole di martedì nel quartiere Tamburi hanno colpito tutta la città: un altro episodio di criminalità in pochi giorni e questo campanello d’allarme, purtroppo, conferma la sicurezza in cima alla lista degli impegni per la città, già adesso. In queste ore, inoltre, apprendo di un blitz antimafia condotto dalla Squadra Mobile di Taranto all’alba, in cui sono state eseguite 38 ordinanze di custodia cautelare. Un’operazione complessa, finalizzata efficacemente dalla polizia grazie anche al coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce”. Così il sindaco uscente di Taranto, Rinaldo Melucci, in un post su facebook. “È una notizia che deve darci fiducia” dice Melucci in riferimento al blitz della Squadra Mobile. “Una spinta per continuare a supportare con ogni mezzo il lavoro di prevenzione, oltre che di pronto intervento, delle nostre forze dell’ordine, a cui rivolgo ancora una volta il mio più sentito ringraziamento”.