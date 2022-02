Una mala effervescente e l’omertà delle vittime

Il messaggio è arrivato forte e chiaro: lo Stato c’è. Al culmine di dieci giorni piuttosto infuocati, ecco il blitz che suona come una ferma risposta agli episodi inquietanti cominciati il 22 gennaio: la sparatoria in viale Magna Grecia, quella nella quale rimasero feriti due poliziotti; il successivo incendio all’autosalone dal quale il buttafuori che poi sparò ai due agenti di polizia voleva sottrarre una Porsche Cayenne, fino ad arrivare allo scontro a fuoco di mercoledì pomeriggio in via Galeso. Un episodio, quest’ultimo, più direttamente collegato al blitz che l’altra notte ha portato all’arresto di trentotto persone. «Abbiamo disarticolato una organizzazione mafiosa piuttosto effervescente con una delle operazioni più significative condotte sul territorio», ha detto il Direttore Centrale dell’Antricrimine, Francesco Messina, nella conferenza che si è tenuta in questura con il questore Massimo Gambino, il dirigente della Squadra Mobile, Fulvio Manco e il direttore della Prima Divisione del Servizio Centrale Operativo, Marco Garofalo. «In queste settimane – ha sottolineato il questore Gambino – abbiamo svolto una attività di prevenzione continua e costante, abbiamo dato immediata risposta a ciascuno degli episodi criminosi che si sono verificati».

A dimostrazione, quindi, che c’è un monitoraggio capillare del territorio. Il blitz che ha sgominato il clan Pascali, come ha spiegato Messina, è il risultato di due anni di attività investigative, sviluppatesi intorno ad un tentato omicidio originato da motivi passionali, addirittura da una improvvida richiesta di amicizia su facebook. E i social hanno svolto un ruolo chiave nelle indagini, perché anche la criminalità, al passo coi tempi, ama mettersi in vetrina. Talvolta, però, come in questo caso, con esiti ad essa sfavorevoli. E poi c’è il protagonismo delle donne: «Avevano un ruolo apicale nel gestire i traffici dell’organizzazione». Due gli ambiti di attività: il traffico di droga e le estorsioni. «Per le forniture, soprattutto cocaina e hashish, sono stati riscontrati legami con la camorra napoletana e con la criminalità albanese. Su Taranto, invece, il gruppo agiva in una sorta di joint venture con altre organizzazioni locali che possiamo definire federate con quella dei Pascali».

Ma c’è un cruccio, nonostante il brillante risultato dell’operazione: l’inesistente collaborazione delle vittime delle estorsioni. «Ci siamo trovati di fronte – ha spiegato ancora il prefetto Messina – ad un quadro di “estorsione ambientale”: le vittime subivano il pagamento del pizzo come dato di fatto, senza alcun cenno di reazione o di denuncia. Non c’è stato alcun contributo alle indagini da parte degli estorti, che accettavano passivamente la riscossione settimanale. Sapevano quel che c’era da pagare e pagavano. Un metodo mafioso accettato, quindi». Tra le attività colpite, quelle di autorivendite, bar e quelle legate al commercio di mitili.

«Le estorsioni venivano imposte anche a chi esercitava altre attività criminali. Ma tutto ciò in modo silente, senza evidenti manifestazioni di violenza». Le uniche azioni violente, quindi, sarebbero riconducibili a «dinamiche interne» alle stesse consorterie criminali. «Le armi sequestrate – ha aggiunto il direttore dell’Anticrimine – sono da collegare proprio a una certa effervescenza interna». Pur senza entrare nei dettagli investigativi – ci sono ancora indagini in corso – è stato lasciato intendere che la sparatoria di via Galeso potrebbe essere direttamente connessa a questa «effervescenza» e a qualcuno degli indagati. Segno che forse qualche equilibrio all’interno del gruppo cominciava a scricchiolare. L’operazione ha portato alla luce anche una corposa corrispondenza. «Abbiamo registrato – ha spiegato il capo della Mobile, Fulvio Manco – tre tipi di attività: le lettere al carcere da parte dei familiari dei detenuti, quelle dei sodali della stessa organizzazione e i messaggi che invece provenivano da appartenenti ad altre organizzazioni». In definitiva, con questo blitz viene rimarcata la capacità di controllo del territorio da parte delle forze di polizia. «Il questore Gambino – ha concluso Messina – sta svolgendo una intensa attività in questa direzione, provata in questi casi dal lavoro investigativo della Squadra Mobile e dalla capacità di intervento immediato dei Falchi. Ci auguriamo che arrivi anche la collaborazione dei cittadini. Questo, però, è un aspetto sociale e culturale che non riguarda solo Taranto. Intanto possiamo dire che in questo territorio esistono standard di sicurezza elevatissimi a fronte di un tessuto criminale in evoluzione».