Retata antimafia, su Youtube lo show della malavanità

Una sceneggiatura di un realismo, è il caso di dire, davvero… stupefacente: il gruppo che si riunisce, le fasi dello spaccio di droga, la riscossione del pizzo. Un copione che ricalca pari pari le attività messe in luce dall’operazione della Polizia che ha «disarticolato» il clan Pascali. Tutto in un videoclip di una giovane cantante neomelodica (non è indagata) che ha fatto registrare oltre quarantamila visualizzazioni su Youtube.

Quasi tutti i protagonisti del video sono finiti agli arresti nel blitz dell’altra notte. È la nuova frontiera della mala: la mala al passo coi tempi, che si mette in mostra sui social in una esaltazione autocelebrativa che se da un lato è una ostentazione di spregiudicatezza utile a farsi percepire come forza dominante dal contesto ambientale nel quale opera, d’altra parte è un eccesso di vanità che si è ritorto contro la stessa organizzazione, dal momento che quel video ha finito per essere uno degli elementi chiave dell’inchiesta. Tra gli attori, anche un ragazzino utilizzato – nella finzione scenica – come manovalanza, secondo il classico escamotage della non punibilità dei minori di 14 anni. Ne viene fuori una rappresentazione di un modello sociale e culturale tanto triste quanto sconfortante. Senza rinunciare ai titoli di coda nei quali, oltre ai nomi dei protagonisti, scorrono anche quelli delle attività commerciali che si sono prestate come set.