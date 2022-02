Gli errori della destra e il Mattarella bis. L’intervento

Ad “acqua cheta” dopo la tempesta quirinalizia…tutti cerchiamo di trarre segnali vari dalla vicenda elettorale e la rielezione di Sergio Mattarella. Primo tra tutti la insofferenza per il prolungarsi delle trattative ..dimenticando che Leone fu eletto al 23esimo scrutinio e Sandro Pertini al 16esimo… ma l’incalzare alle porte del festival di Sanremo il “Reality show” di Montecitorio iniziava ad angosciare gli italiani. Altro aspetto, è la plastica inadeguatezza .. chiamiamola così per non debordare dal “politically correct” della classe dirigente (grandi elettori), come afferma anche l’amico Mario Giuadagnolo attribuendone la incontestabile responsabilità a NOI. Ancora, è emersa la mancanza di coraggio di ciascuno di esprimere liberamente il proprio mandato elettorale, mostrando di non fidarsi reciprocamente. Infine, la paura di un probabile scioglimento delle camere che avrebbe messo in serio rischio la poltrona e la pensione per i “settimini”, e per i più fortunati il ministero, la scorta e l’auto blu….

In questo caleidoscopio destra e sinistra hanno compiuto i propri errori. Da uomo di destra, ma senza tessera, devo contestare alla Meloni di aver tenuto un atteggiamento troppo timido nell’affrontare la intera vicenda. Avere il centrodestra preso palla dopo la elezione di Leone del 1971, grazie al voto determinante della pattuglia del Msi, aveva creato un nuovo momento storico. Al netto della figuraccia per la mancata elezione della Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato e donna di eccezionali doti umane e professionali, posso anche aver preso un abbaglio, se affermo che eravamo tutti convinti che il solo interesse perseguito da FdI e da tutto il centrodestra era quello di andare al più presto alle elezioni anticipate. L’unica via per provocare tutto era tentare di fare eleggere a Presidente della Repubblica Mario Draghi. Chi non l’avrebbe votato… dopo averlo già santificato? Si sarebbero sottratti gli alleati storici di FdI: Lega, FI e centristi? Si sarebbe infranta la maggioranza bulgara che lo sostiene a palazzo Chigi? Sarebbe stata una partita inopportuna e poco istituzionale? Dal Colle, Draghi avrebbe certamente pilotato la indicazione anche di nuovo capo del governo e la riuscita del Pnrr, senza scossoni con una auspicabile maggioranza più netta pur se spostata a destra. Con lo status quo si è invece verificata una vera debacle, attendere un altro anno darà la possibilità al campo avverso di rinvigorire le proprie forze e la loro unità contro le destre, unico loro vero pericolo. Stai serena Giorgia…. sono già incorso i lavori per la prossima “polpetta avvelenata”, iniziando da una nuova legge elettorale.

Giovanni De Cataldis