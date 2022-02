Diverso Mc canta l’amore di una mamma

– È uscito venerdì, 21 gennaio, su tutte le piattaforme digitali “Corri”, l’ultimo singolo di Diverso Mc in featuring con Karma di Hurricane. Il brano, ispirato da una storia vera, è incentrato sul tema della disabilità e sul ruolo del caregiver.

“CORRI”: IL TESTO

Il testo della canzone “Corri” parla di una mamma che racconta l’amore, la sofferenza e la speranza nei confronti del figlio, poi scomparso, tetraplegico dalla nascita e costretto sulla sedia a rotelle. Il pezzo, scritto da Diverso MC e suonato da Vincenzo De Lucia dello studio Liquidenote di Faggiano, esce sotto l’etichetta discografica indipendente “Consuelo”, prodotto da Andrea Galiuto, in arte “Gallo”, veterano della musica hip hop della scena tarantina. Il videoclip ufficiale è già cliccatissimo su Youtube. Prezioso il binomio di voci con la talentuosissima Simona Frascella (Karma) che dà ancora maggiore profondità ad un testo ed una musica ricchissima di spunti di riflessioni. DIVERSO MC Diverso MC, all’anagrafe Francesco Urgo, è un rapper, beatmaker e freestyler italiano. Nato e cresciuto nella nostra città, nei primi anni di attività ha prodotto due album dal titolo “Il Suono della Protesta” e “La Lobotomia”. Nel 2017 rilascia i videoclip dei singoli “Rebibbia” e “Padre” sul canale della TV americana “Telemater NY”. Nel 2019 entra a far parte di Consuelo e pubblica il singolo “Daniele”: il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale. Nel 2020/2021 pubblica, poi, “Ti prego non farlo” e “Il Credo Anti-cristico” e collabora, inoltre, alla realizzazione dei quattro singoli “Gianni Gianni”, “Gianni Gianni 2”, “Penna e Carta” e “Nella Festa”.