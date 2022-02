Quando tanti piccoli silenzi fanno “Il silenzio grande”

Riparte martedì, 15 febbraio la stagione teatrale invernale del Comune di Taranto, realizzata in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese e Fusco. E, come consuetudine, sarà proprio il palcoscenico del Teatro comunale in via Giovinazzi ad ospitare Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea protagonisti de “Il silenzio grande”, lo spettacolo scritto da Maurizio De Giovanni diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Questa bellissima commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, è diretta da Alessandro Gassmann. “Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive, come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi”, fino a “Mina settembre” – scrive gassmann – Ho poi approfondito la mia conoscenza delle umanità raccontate da De Giovanni, interpretando l’ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, I bastardi di Pizzofal cone. Quando in una pausa a pranzo con Maurizio parlammo de “Il silenzio grande”, vidi l’idea nascere lì in pochi minuti.

Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente. Questo è uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa storia ha, poi, al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo”. Le musiche originali dello spettacolo sono firmate da Pivio & Aldo De Scalzi. Nel cast anche gli attori Paola Senatore e Jacopo Sorbini. Si replica mercoledì, 16 febbraio, alle ore 18 (apertura porte ore 17,30. Sipario spettacolo del 15 febbraio: ore 21; apertura porte: ore 20.30. Costo dei biglietti: da euro 30,00.

IL CARTELLONE

Il certellone della stagione prosegue, poi, l’1 e 2 marzo con la messa in scena de “La vita davanti a sè”, lavoro tratto dal romanzo di Romain Gary, con Silvio Orlando nel ruolo anche di regista. Il 4 marzo sarà la volta di Asaf Avidan che a Taranto porta il suo “Anagnorisis tour”; il 16 e 17 marzo arriva Emilio Solfrizzi, “Il malato immaginario” e il 24 marzo Matt Bianco in “Gravity”. La stagione si chiude in bellezza il 6 aprile con Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana in “Ditegli sempre di sì”, una splendida commedia di Eduardo De Filippo, interpretata da Gianfelice Imparato e Carolina Rosi. È questo uno dei primi testi scritti dal grande commediografo e attore napoletano, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. In “Ditegli sempre di sì” la pazzia di Michele Murri è vera: infatti è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera? Per partecipare agli spettacoli è obbligatorio essere in possesso del documento d’identità e di una delle Certificazioni verdi Covid-19.