Sparatoria ai Tamburi, convalidato l’arresto

Sparatoria alla periferia del rione Tamburi: convalidato l’arresto del trantaduenne A. D. G. I provvedimento emesso dal gip al ternine dell’udienza di convalida. Il giovane, difeso dagli avvocati Salvatore e Andrea Maggio, era stato fermato dagli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile con le accuse di minaccia a mano armata e resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di pistola. Intorno alle 13 di martedì scorso i poliziotti, impegnati nei consueti servizi antidroga, erano stati allertati dai loro colleghi della sala operativa per un conflitto a fuoco avvenuto sulla strada statale 172, tra il quartiere Paolo VI e il rione Tamburi. La segnalazione riferiva che un uomo coinvolto nell’episodio si era allontanato a piedi verso via Galeso, probabilmente armato di pistola.

I Falchi si erano diretti verso la zona indicata ed avevano notato, all’altezza della Centrale del latte, una utilitaria parcheggiata in una piazzola di sosta e un giovane che parlava in maniera nervosa con il conducente di un carro attrezzi. Insospettiti dallo strano atteggiamento e avendo riconosciuto il giovane con a carico già precedenti penali, avevano deciso di effettuare un controllo. L’uomo, alla vista dei poliziotti, si era dato alla fuga, mettendosi la mano sul fianco sinistro, come a voler tenere qualcosa che custodiva all’interno della cintola dei pantaloni. Nella fuga, nonostante i ripetuti inviti degli agenti a fermarsi, il giovane aveva estratto una pistola dalla cintola dei pantaloni puntandola contro uno dei poliziotti. A.D.G. , sempre intenzionato alla fuga pur con la presenza dei poliziotti che lo accerchiavano, aveva continuato la sua corsa, lanciando l’arma all’interno di un’area recintata.

L’inseguimento a piedi era durato poche centinaia di metri quando gli agenti erano riusciti a raggiungerlo e con non poche difficoltà a bloccarlo. Il trentaduenne era stato così accompagnato negli uffici della Questura e, trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente per la convalida, era stato dichiarato in arresto e accompagnato presso la locale casa circondariale. La pistola, una semiautomatica calibro 38, completa di caricatore con nove proiettili dello stesso calibro, era stata recuperata dai poliziotti in un area recitata e posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri il gip ha convalidato l’arresto del trentaduenne.