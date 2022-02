«Non c’è Nico…sta la moglie che comanda»

Persino uno dei boss storici tarantini, Orlando D’Oronzo, era costretto a chiedere il permesso al presunto clan dei Pascali per l’uso di uno spazio marino in cui allevare le cozze. È quanto emerge dalla corposa ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Tribunale di Lecce Marcello Rizzo nei confronti di 38 indagati, una folta schiera costituita in parte da presunti affiliati al sodalizio e da altri soggetti accusati di spaccio di droga o di detenzione illegale di armi.

È uno dei passaggi eloquenti sulla posizione di egemonia conquistata negli ambienti criminali della città di Taranto dalla famiglia di Paolo VI. “Lo zio” e “Orlando” a cui fanno riferimento gli indagati nelle intercettazioni, secondo gli inquirenti, è Orlando D’Oronzo, detenuto nel carcere di Tolmezzo (in provincia di Udine), costretto in una lettera a chiedere a Nicola Pascali il permesso per conto di non bene identificati amici. Stando alla ricostruzione della Procura Antimafia di Lecce e della Squadra Mobile della questura di Taranto, il presunto gruppo malavitoso dei Pascali, capeggiati dal presunto boss Nicola Pascali, negli ultimi anni è riuscito ad estendersi e ad allungare i tentacoli in diversi settori economici, tentando anche di riciclare i proventi in altre attività lecite e nei prestiti a strozzo. Secondo lo scenario delineato dalle indagini, i componenti dell’associazione a delinquere di stampo mafioso taglieggiavano i titolari di diverse attività, fra esercizi commerciali, pizzerie, bar e mitilicoltori. Fra questi ultimi, quelli presi di mira erano gli abusivi.

Spesso soggetti in difficoltà economiche, privi di qualsiasi opportunità lavorativa, che si impossessavano senza autorizzazioni di uno spazio marino in Mar Piccolo dove adattarsi ad allevare le cozze. Era sufficiente la vicinanza con lo specchio d’acqua occupato dai Pascali per finire nel mirino e diventare oggetto di richieste di denaro continue e pressanti con cadenza settimanale o mensile. Una sorta di affitto, ovviamente illegale, per uno spazio occupato altrettanto illegalmente. Quindi una dazione di denaro della quale, come viene sottolineato nell’ordinanza, nessuno avrebbe potuto mai lamentarsi se fosse finito davanti ad un giudice. Un mitilicoltore, riferisce un presunto sodale alla moglie di Nico Pascali, versa alla presunta associazione un terzo dei suoi introiti, evidentemente per non ritrovarsi i pali distrutti: “Antonella, tu devi calcolare diviso tre… divide lui e il fratello… se fai diviso tre, però, non ti dà il tutto per tutto hai capito”.

Affermazioni che, insieme ad altri colloqui, denotano, si legge ancora nel provvedimento del gip, “voracità criminale” del presunto sodalizio. Siamo di fronte, prosegue lo stralcio dell’ordinanza, ad una “vera e propria attività parassitaria sine die”. Secondo gli inquirenti le estorsioni venivano perpetrate da diverso tempo, non avevano carattere episodico e occasionale. Di “contributi” o addirittura “regali” o comunque atti di generosità per aiutare i familiari di detenuti, nella fattispecie di Nicola Pascali in cella nel carcere di Secondigliano, parlano le vittime interrogate dagli investigatori. Una versione dei fatti, sintetizzata nel video di una canzone neomelodica (genere preferito della malavita) in perfetto stile Gomorra, fornita dalle vittime convocate dagli agenti della Mobile. Una versione che, ovviamente, non ha convinto investigatori e giudice per le indagini preliminari. Infatti, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, secondo il gip non lascia spazio a dubbi. Secondo l’accusa, Nicola Pascali utilizzava le telefonate dal carcere per istruire la moglie Antonella Bevilacqua sul pizzo da riscuotere. In sostanza, il presunto capo gestiva il racket anche da dietro le sbarre e, altro aspetto importante, riconosceva anche il ruolo di primo piano di sua moglie nell’organigramma del clan.

“Non c’è Nico …sta la moglie che comanda”. Utilizzare il nome del boss, secondo gli investigatori, era modo per intimorire le vittime senza ricorrere alle minacce e alla violenza. Ai metodi convincenti, per usare un eufemismo, ci pensava l’uomo a cui erano, secondo gli investigatori, affidati i compiti di riscossione dei “contributi estorsivi”, Francesco Tambone. L’uomo, scrive il gip, in alcuni passaggi delle intercettazioni, dimostra di conoscere “benissimo le dinamiche criminali a cui deve attenersi chi estorce denaro”. Il riferimento è alla “parentela criminale” evidenziata dalla frase presente nelle conversazioni captate “il cugino di Nico… il cugino di Nico Pascali” usata per presentarsi ad una vittima delle estorsioni che non si era fatta trovare la settimana precedente. Nel presunto sodalizio c’è anche un componente definito un “presentabile” perché ufficialmente dipendente dello stabilimento siderurgico ma che, in realtà, da come viene descritto, sembra una sorta di prestanome. Si tratta di un uomo che non è fra gli arrestati, D. M., al quale era affidato, dal presunto boss, il compito, di reinvestire i proventi dell’attività estorsiva. Da quanto si evince dall’ordinanza le indagini ci sarebbero altre indagini in corso, infatti le oltre 870 pagine sono piene di omissis. Altri colpi, dunque, potrebbero essere sferrati alla mafia tarantina da Dda e forze dell’ordine.