Clan Pascali: oggi gli interrogatori

Stamattina al via gli interrogatori degli arrestati nel blitz della Polizia di Stato contro il clan Pascali. Il gip del Tribunale di Lecce, Marcello Rizzo, interrogherà in video collegamento prima i ventotto indagati che sono in carcere e precisamente Nicola Pascali, Giuseppe Pascali, Luca Pascali, Eufrasia Quero, Antonella Bevilacqua, Francesco Tambone, Domenico Iacca, Giuseppe Petrelli, Lucky La Gioia, Francesco Sangermano, Giuseppe Portacci, Salvatore Labriola, Ezio Verardi, Luigi Agrosì, Agostino Bisignano, Giovanni Albertini, Antonio Bleve, Cosimo Damiano Caforio, Emanuele Capuano, Christian Chiafele, Leonardo Durelli, Mirko Guarino, Simone Loperfido, Antonio Maiorino, Vito Onofrio Salerno, Massimo Sedete, Patrizio Sedete e Pietro Spezio.

In programma anche gli interrogatori di cinque dei dieci indagati finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di Gianluca Ciccolella, Francesco Cosmai, Giuseppe Palumbo, Francesco Tortella e Amedeo Zonile. Nel collegio di difesa figurano tra gli altri gli avvocati Salvatore e Andrea Maggio, Pasquale Blasi, Angelo Casa, Marino Galeandro, Gaetano Vitale, Alessandro Scapati, Luigi Danucci, Gianluca Mongelli, Nicola Cervellera, Patrizia Boccuni, Luigi Esposito, Enzo Sapia, Domenico Ruggeri e Manolo La Torre. Intanto emergono i particolari dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile e sfociate nel blitz col quale sono state arrestate trentotto persone. Per l’accusa Nicola e Giuseppe Pascali avrebbero ricoperto il ruolo di capi promotori del gruppo criminale percependo regolarmente i guadagni derivanti dalle attività illecite e intervenendo per dirimere eventuali controversie riguardanti i componenti dell’associazione. Antonella Bevilacqua e Eufrasia Quero avrebbero avuto il compito di recapitare all’esterno del carcere messaggi contenenti ordini e direttive dei loro coniugi e di procedere alla riscossione del denaro che proveniva dalle estorsioni. Luca Pascali avrebbe avuto il compito di recapitare all’esterno del carcere ordini e direttive dei suoi fratelli ma anche di dirimere i contrasti interni al gruppo.

Francesco Tambone è ritenuto luogotenente dei fratelli Pascali e capo dei sodali impiegati nella gestione del racket. Domenico Iacca, Giuseppe Petrelli, Lucky La Gioia, Francesco Sangermano, Salvatore Labriola e Giuseppe Portacci avrebbero avuto il compito di riscuotere il “pizzo” per il sostentamento del gruppo criminale. Ezio Veradi, ritenuto luogotenente della Bevilacqua avrebbe avuto il compito di riscuotere i proventi delle estorsioni. Luigi Agrosì e Agostino Bisignano avrebbero, invece, avuto il compito di curare l’approvvigionamento e lo smistamento per conto del gruppo delle sostanze stupefacenti. Le indagini hanno avuto inizio da un episodio avvenuto il 31 ottobre del 2018. In due a bordo di una moto hanno “gambizzato” un giovane colpevole di aver richiesto l’amicizia su Facebook alla compagna di uno dei due. Secondo l’accusa il clan, per il traffico di droga si sarebbe approvvigionato, nel versante napoletano, da altre organizzazioni affiliate alla camorra. Tra le vittime del racket figurano titolari di esercizi commerciali per la vendita di automobili, bar, pizzerie, ortofrutta, imprenditori nel settore delle bevande, nel settore dei mitili, titolari di imprese di pulizie, ma anche gestori di piazze di spaccio.