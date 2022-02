Dal Mato Grosso alla Città Vecchia. La storia

Una vita vissuta in Brasile, Mato Grosso, un nonno italiano di Camerota, e poi, improvvisamente… via Duomo, Taranto, Città Vecchia. La storia di Paula Magalhaes, professione architetto con una laurea in Architettura e Urbanistica, è una mirabolante avventura in giro per il mondo dopo aver lasciato le foreste del Pantanal: Barcellona, gli Stati Uniti, la Cina e poi l’Italia: Milano, Perugia, l’Isola del Liri, la Calabria di Oriolo e, infine, i Due Mari. Colpa, per dire, del bando per le case a 1 euro. Una mossa intelligente dell’amministrazione comunale per risanare angoli abbrutiti dell’Isola e attrarre investitori.

Ed è stata attrazione fatale anche per Paula: «Quando fu emanato il primo bando ero in Calabria. Lo scoprii su internet e preparai la domanda, ma eravamo in pieno lockdown, l’ufficio postale era chiuso e non riuscii a spedirla». Poi, però, è arrivato anche il secondo bando, un secondo lotto di immobili messi in vendita dal Comune e questa volta non c’erano gli uffici postali chiusi. «Mi sentivo pronta per presentare un bel progetto, ma avevo paura di non farcela perché sono donna e straniera. Gli amici mi dicevano che non ci sarei riuscita e invece…». La scelta è ricaduta su un palazzotto secolare seminascosto tra Caffè Letterario e Palazzo Gennarini. A vederlo sembra poco più che un rudere. Ma Paula non si è lasciata vincere dalla paura di non farcela: «La sfida è proprio questa. Fra tre anni, a lavori conclusi, questa casa sarà la mia residenza dove vivere con mia madre e mia sorella». L’idea progettuale è molto chiara: portare a Taranto un angolo del suo Brasile: «Ho capito quanto sia meraviglioso il mio Paese dopo averlo lasciato, quando avevo ormai trent’anni. Sono nata e cresciuta a Campo Grande, un milione di abitanti, e tutt’intorno foreste, fiumi, animali. Oggi tutto questo mi manca e allora ho deciso di portare in questa casa in via Duomo un pezzo del mio Brasile. La mia sarà una Casa Tropicale, ricca di piante e, se il Comune me ne darà la possibilità, vorrei realizzare anche un giardino in Città Vecchia. Amo la natura. Sulla facciata, invece, prevedo un videomapping per miscelare immagini di arte, cultura e informazioni sulla città».

E dal momento che ha deciso di diventare tarantina d’adozione, Paula si è già trasferita a Taranto, proprio tra i vicoli della Città Vecchia: «Mi piace la storia e vedere le trasformazioni dei luoghi. Anche nel mio lavoro mi appassiona la trasformazione degli spazi e delle storie che ogni casa racconta». L’impatto con Taranto è stato folgorante: «Non ho trovato altra città in Italia che mi abbia abbracciato come è successo qui. Questo calore mi ricorda un po’ il mio Brasile. Sono qui nel momento giusto, qui si possono fare tante cose e in questo momento è più semplice investire. Sono sicura che fra qualche anno ci vorranno molti più soldi, perché Taranto è una città in trasformazione». In attesa di preparare la sua Casa Tropicale, Paula comincia a prendere confidenza con l’anima della Città Vecchia: «I miei vicini di casa sono un po’ chiassosi, ma questo chiasso mi piace, mi mette allegria. In fondo mi ricorda un po’ il mio Brasile».

Enzo Ferrari

Direttore Responsabile