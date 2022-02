Arsenale, tesori in mostra

La Mostra Storica dell’Arsenale (Mo.S.A), nata per ospitare ed esporre gli oggetti storici e i reperti di maggiore pregio legati alla storia dell’Arsenale e della città di Taranto, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Scrigno e custode delle testimonianze che il tempo ha voluto regalarci, è stata inaugurata nel 1979 e arricchita nel corso degli anni dal costante lavoro di ricerca, manutenzione e catalogazione del personale del Ministero della Difesa. La Mostra è divisa in due aree espositive: nella prima area dedicata ai “Reperti storici”, sono conservati oggetti legati ad eventi ed imprese del passato; nella seconda, “Archeologia industriale”, sono esposte macchine e apparecchiature un tempo utilizzate nelle officine dell’Arsenale, per le lavorazioni tecniche e d’artigianato.

Il Mo.S.A. rappresenta il luogo della memoria attraverso il quale rivivere la storia del sodalizio tra la città di Taranto e il suo Arsenale. Il Mo.S.A. è visitabile su prenotazione chiamando al 099 7752823. «L’Arsenale Militare Marittimo di Taranto è il più grande stabilimento di lavoro della Difesa e tra le più importanti realtà industriali di Taranto – ricordano dalla Marina – Le specificità delle funzioni dell’Arsenale di Taranto e la sua storia, così strettamente legata al territorio, rappresentano un patrimonio da preservare e valorizzare. La Marina Militare, che incoraggia la diffusione della cultura, della storia della Forza Armata, delle sue tradizioni e del suo stretto e propositivo rapporto col territorio, custodisce nel Mo.S.A un grande tesoro, che si sta radicando nei circuiti turistici della città di Taranto e nel cuore dei tarantini. La valorizzazione di questo museo, attraverso un progetto che prevede nuovi allestimenti e spazi espositivi, è l’obbiettivo del prossimo futuro affinchè la Mostra Storica dell’Arsenale consolidi il suo ruolo quale veicolo per raccontare e tramandare una parte importante della storia della città di Taranto».