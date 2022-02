L’istituto comprensivo Galilei vince contro... l’inquinamento

La classe 1a D dell’istituto comprensivo “Galileo Galilei” ha vinto il primo premio nel contest “We are all Med – Schools vs Litter”, riservato alle classi delle scuole pugliesi. Si tratta di un’iniziativa proposta dall’associazione Plasticaqquà a.P.s. di Taranto, che mira a diffondere i temi della sostenibilità ambientale e a coinvolgere le giovani generazioni in un processo di consapevolezza e autocritica nell’ambito del progetto Common (finanziato dall’Unione Europea che vede coinvolti Legambiente, l’Università di Siena, l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, il Ciheam Bari, l’Ong libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva naturale di Tyre, in Libano) che ha come obiettivo la riduzione del marine litter in 5 aree pilota euro-mediterranee, pianificando l’uso e il monitoraggio delle risorse e utilizzando un approccio partecipativo, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile a tutto il bacino mediterraneo. In particolare quest’anno ci si è concentrati sui temi dei rifiuti e inquinamento marino e costiero.

Il contest permetteva di realizzare diversi tipi di elaborati, frutto di lavori di classe o di istituto. I giovani alunni della 1a D hanno realizzato dei disegni in cui hanno evidenziato le criticità della plastica e dell’inquinamento che da essa ne deriva, risultando primi tra tutti i partecipanti. Disegni semplici che raccontano, attraverso colori e scritte di ragazzi di 11 anni, un lavoro di attenzione all’ambiente, con uno sguardo attento al nostro mare, su cui l’Istituto Galilei punta da tempo.