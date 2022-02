La tarantina Dajana a Sanremo, al Festival della musica cristiana

Anche una tarantina a Sanremo, al Festival della “cristian music, che si svolge contemporaneamente a quello più rinomato della canzone italiana al teatro Ariston. Si tratta di Dajana D’Ippolito (nella foto), che ieri, giornata inaugurale, si è esibita sul palcoscenico dell’auditorium di Villa Santa Clotilde-Opera San Orione con il brano “Padre Nostro”, eseguito assieme ad Erminio Sinni, vincitore del talent show The voice senior del 2020. Quarant’anni, formatasi al Cet di Mogol e con un passato come cantante jazz, Dajana attualmente figura fra gli interpreti più conosciuti in questo genere musicale, cui è giunta dopo una particolare esperienza di fede.

Ciò ha permesso all’artista di raggiungere la completa consapevolezza del talento ricevuto, quale dono grande di Dio, facendo scaturire la decisione di intraprendere un percorso artistico di musica sacra e liturgica, donando la sua arte al Signore, fonte di ogni bellezza. Diverse raccolte al suo attivo, fra cui “Madre dell’Amore” (2018), album di preghiere incline ad un ascolto trasversale che da subito riscuote un enorme successo; in quello stesso anno Dajana viene premiata come miglior cantautrice religiosa dell’anno. La sua interpretazione dell’Ave Maria di Gounod così come il singolo “Madre dell’Amore” ricevono in Spagna il Premio David come miglior pubblicazione dell’anno di musica cristiana contemporanea. “La canzone con cui prendo parte al Festival – racconta Dajana – è nata in una notte di novembre in cui ero al piano. Lì è nato l’incipit. Poi, con la collaborazione di Eugenio Valente e di Erminio Sinni, il brano ha preso forma ma da un po’ la musica era dentro di me. Avere un testo e musicarlo mi è più difficile, ma non impossibile: mi è capitato in passato con il brano ‘Figli della luce’, ispirato al Salmo 23, il mio preferito, legato ai momenti più bui dell’esistenza”.

“Il ‘Padre nostro’ – spiega – è una preghiera veramente universale, un punto in cui si riesce a comprendere il messaggio che io e Erminio vogliamo trasmettere, cioè che siamo tutti, uomini e donne, sotto la stessa croce, uniti dal Padre nostro che non fa differenze.Lui ama tutti, anche chi può apparire il più disgraziato ai nostri occhi. È una cosa che dovremmo comprendere. A volte rischiamo di essere dei cattolici poco credibili e poco dentro le regole mentre il significato della venuta di Cristo è stato quello di affermare che esiste un solo Padre”. Dajana aggiunge che la musica cristiana in Italia ancora non gode della stessa fama riscossa in altri Paesi, ma la speranza è che, magari, in futuro possa far parte dei generi eseguiti nel più famoso Festival. La rassegna di “cristian music” è alla prima edizione e si deve al cantautore Fabrizio Venturi, che ne è anche il direttore artistico. La manifestazione si prefigge l’intento di trasmettere i valori cristiani mediante la canzone proprio nella Città dei fiori, che è il luogo che meglio rappresenta l’Italia musicale. “Sant’Agostino – sottolinea Venturi – afferma che chi canta prega due volte: pertanto, l’afflato sarà elevato e l’animo di chi ascolta ne trarrà un profondo beneficio, così come avviene quando si prega”. La manifestazione ha luogo in orari differenti dalla più famosa kermesse canora, cioèdalle ore 14.30 alle ore 19.30, e viene trasmessa sui canali social di Vatican News-Radio Vaticana, su Padre Pio Tv 145 in diretta nazionale, 445 di TivùSat e 852 di Sky, sui dispositivi mobili iOS e Android in streaming in tutto il mondo, sul sito www.teleradiopadrepio. it, via satellite in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

Angelo Diofano