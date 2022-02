«Sbaglia di grosso chi esulta per i risultati della vertenza Leonardo»

GROTTAGLIE- “Chi esulta dei risultati finora ottenuti dalla vertenza Leonardo Spa Grottaglie -Divisione Aerostrutture- sbaglia di grosso”. Così Ciro Francesco Miale, coordinatore cittadino di Fratelli d’IItalia. “Il progetto del drone europeo EuroMale che dovrebbe partire nel 2024 prevede per il sito di Grottaglie il solo montaggio dei sotto-assiemi e sezioni dell’ala. La produzione sarà invece riservata allo Stabilimento di Foggia. Mi dispiace leggere parlamentari del territorio che confondono il “montaggio” con la “produzione” (o, costruzione)! La differenza è sostanziale sia in termini di tecnologia applicata che di forza lavoro- sottolinea Miale- del nuovo progetto drone Skydweller, il primo velivolo pilotato a distanza a energia solare, al momento non si hanno conferme e né si conoscono i tempi, i livelli produttivi, i processi produttivi e la forza lavoro necessaria. Per la politica nazionale e locale la speranza è legata nella ripresa della produzione delle fusoliere del aBoeing 787 ma, tutto questo ottimismo, purtroppo, non lo si intravede.

Difatti, apprendo a mezzo stampa (un articolo su Reuters) che le consegne del B787 dovrebbero rimanere congelate per mesi mentre le autorità di regolamentazione statunitensi riesaminano le riparazioni e le ispezioni sui difetti strutturali, i tempi saranno stabiliti dalla FAA ed il programma dovrebbe rimanere a un basso tasso di produzione nel tempo, con un ritorno graduale a cinque coppie di sezione di fusoliera al mese rispetto alle quattordici che si sono realizzate durante il massimo livello produttivo dello Stabilimento- prosegue il coordinatore dui FdI- la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), a zero ore, per 13 settimane è stata attivata a far data dal 17 gennaio 2022, nei confronti di un numero massimo di 1049 lavoratori di Leonardo Grottaglie su un totale di 1300 dipendenti a libro matricola. Vi è rammarico per il fatto che nessuno abbia speso mezza parola per i 300/400 dipendenti delle aziende dell’indotto. Che fine faranno i contratti di appalto delle aziende presso cui lavorano? Quali tutele e/o garanzie avranno tutti quei lavoratori che, ad oggi, beneficiano della sola cassa integrazione agevolata, una volta che non sarà più prorogata dal Governo? Questo e molto altro ancora, sarà oggetto di iniziative consiliari da parte di Fratelli d’Italia Grottaglie. Faremo pressione politica ad ogni livello – conclude- non abbasseremo l’attenzione e continueremo a pretendere risposte da chi ci rappresenta”.