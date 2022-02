Fernando D’Andrea dà voce al silenzio dell’anima

Quali sono i rapporti tra l’essere umano e la sua identità, tra l’individuo e la religione, tra la personalità e la società? Chiunque di noi, almeno una volta, si sarà interrogato su tali argomenti. Non sempre è facile trovare risposte. Non sempre è facile trovare una risposta univoca. Anzi… quasi mai. Fernando D’Andrea nel volume “La voce del silenzio… Dio ed altro” pubblicato e distribuito in dicembre 2021 da G. C. L. edizioni, prova a fare chiarezza. Ma chi è Fernando D’Andrea? L’autore nasce nel Molise in un piccolo paese in provincia di Isernia. Dapprima si appropinqua alla poesia. Il bisogno di comporre versi è una conseguenza delle sue scelte di vita e del suo “metodo” di confrontarsi col mondo. Il sogno di trasmettere agli altri il proprio modo d’essere si esplicita con la divulgazione della silloge “Si muovono leggere e sinuose le nuvole”. La sua opera prima è data alle stampe da CTL Editore di Livorno. Successivamente alcune sue produzioni sono inserite all’interno di “Luci sparse”, una raccolta di poeti contemporanei il cui florilegio è curato dalla Casa Editrice Pagine di Roma. In breve tempo la sua scrittura matura e, forte dell’esperienza raggiunta, diviene solida, celebrare, introspettiva. Il suo nuovo lavoro “La voce del silenzio… Dio ed altro” coglie appieno la sua fiorita sensibilità intellettuale e, nondimeno, invita il lettore a pensare e a comprendere la bellezza che è presente fuori e dentro ognuno.

Mariella Spaziano nella prefazione al volume così analizza e spiega le pagine dell’autore: “Dov’è la mia identità, la tua, la nostra? È la domanda che fa capolino tra i momenti belli, brutti, esilaranti, devastanti e comunque indimenticabili. È la domanda dalla risposta improbabile, tanto da scoraggiare i tentativi. Tuttavia un modo c’è per trovarla, sicuramente non semplice. Richiede un viaggio lungo in un luogo dove non siamo sempre disposti a entrare: noi stessi. “La voce del silenzio… Dio ed altro” racconta l’esperienza dell’autore che quel viaggio lo ha compiuto. La lettura di ogni pagina ci porta dentro e fuori dal caos senza il quale non sappiamo vivere. Eppure esso è la causa delle nostre ansie, inquietudini. I nostri sensi lo cercano perché ricoperti e spenti da “la schiuma della vanità”. Respiriamo se c’è il caos, soffochiamo se c’è silenzio. Ci perdiamo nel mondo dei falsi profili costruiti ad arte sui social per rispondere a certi canoni e perdiamo la libertà. Non pensiamo più, tanto altri pensano per noi, e anche la nostra vita ci scorre sotto gli occhi diventando quasi virtuale e vuota. Già, un vuoto che solo il silenzio, da cui fuggiamo, può colmare. “È dallo spirito che nascono le azioni corrette”, sottintende l’Autore, e ascoltare la voce del silenzio ci fa ritrovare “il tesoro più prezioso, il solo che possediamo davvero, e che il caos nasconde: la nostra identità”. L’essenza del nostro essere ci restituisce “il diritto d’amare”, ovvero dare senza ricevere, annientato dal caos. Ciò non significa vivere in solitudine, ma significa non avere più paura di noi stessi, dei nostri limiti.

Nel silenzio troviamo cibo per il nutrimento dell’anima impaurita: Dio. Ci rendiamo conto che il silenzio è “interessante” e rientriamo in gioco nella nostra vita, da cui il caos ci aveva spinto fuori privandoci dell’identità. Infine, tengo a sottolineare, come l’autore, nella stesura del suo manoscritto vuole porre al lettore la sua “poliedricità” nel trattare argomenti che toccano aspetti religiosi, sociologici, psicologici ecc.”. “La voce del silenzio… Dio ed altro” è un testo che non può e non deve mancare nelle librerie poiché sarà utile come esempio metodologico da applicare in ogni contesto esistenziale.

Gian Carlo Lisi