Le tante “maschere” di Paola Minaccioni

MARTINA FRANCA – Si apre con il monologo di Paola Minaccioni, “Dal vivo sono molto meglio”, con la regia di Paola Rota, la stagione teatrale 2022 organizzata dall’Amministrazione comunale di Martina Franca, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento con il primo degli undici spettacoli in cartellone è fissato per martedì, 8 febbraio, al Teatro Verdi, in piazza XX Settembre nr. 5.

LO SPETTACOLO

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. “Dal vivo sono molto meglio” è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli. Un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo, infatti, è molto meglio.

PAOLA MINACCIONI

Paola Minaccioni è un’attrice, comica e conduttrice radiofonica che ha seguito una formazione di drammaturgia classica: per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il centro sperimentale di cinematografia. Televisione, cinema, teatro e cabaret sono così al contempo i suoi diversi luoghi di espressione. Nel 2012 viene candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film “Magnifica presenza”, di Ferzan Özpetek. Due anni dopo recita in un altro film di Ozpetek, “Allacciate le cinture”, grazie al quale ottiene il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello nella stessa categoria. Costo dei biglietti: poltrona platea, euro 30,00; ridotto euro 25,00; poltrona e p. palco piano I: euro 25,00; ridotto euro 20,00; poltrona e p. palco piano II: euro 20,00; ridotto euro 15,00. Last minute e riduzione studenti scuole e università. euro 15,00. La vendita dei biglietti sarà presso il botteghino del Teatro Verdi (tel.: 080:4805080) dal lunedì alla domenica (escluso il martedì) dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Inoltre sarà possibile acquistarli online su www.teatroverdi.eu.