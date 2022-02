La musica felice della Nilotika band

È fuori dubbio che in Italia e, se vogliamo, in tutto il mondo ci sia un rinnovato interesse verso suoni poco ordinari, come ad esempio il caro vecchio funk, il jazz e l’Afro. Tante, infatti, sono le recenti produzioni condizionate da questi generi e in particolare quelle Afrobeat. Ed è proprio la musica Afrobeat, spesso realizzata in Europa, che mi ha spinto ad approfondire l’argomento recandomi nella più profonda Africa a conoscere i Nilotika. «La band Nilotika è un tradizionale insieme di percussionisti che realizza musica felice e ballabile che fa muovere tutto il corpo e mette decisamente i sorrisi sui volti – raccontano i componenti del gruppo – Suoniamo sia con strumenti locali che internazionali che stimolano lo spirito di chi ascolta». Basato sulla spiritualità africana e sull’identità indigena, il Nilotika Cultural Ensemble è un gruppo artistico che opera a Kampala, la capitale dell’Uganda. La loro musica coinvoge tutti: bambini, giovani, adulti e anziani.

NCE funge da hub per gruppi, appassionati di musica, danza, produzione, sartoria, fashion design e artigianato africano… tutti sono interessati alla loro espressione d’arte. Un’esibizione dal vivo del Nilotika Cultural Ensemble mette in evidenza la potenza e l’intensità del Baganda che consiste in batteria e insieme di strumenti percussivi. I membri del pubblico possono anticipare canzoni tradizionali, con chiamate e risposte avvincenti, utilizzando vibranti costumi fatti a mano e danze energiche. Le esibizioni mostrano ulteriori contaminazioni di generi come il reggae, dancehall, hip hop indigeno e afro soul. Ed è per questo che i Nilotika Cultural Ensemble hanno abbagliato il pubblico dell’Africa orientale per molti anni. Amano condividere il palco con Chronixx e Anthony B e esibirsi su piattaforme internazionali come Nyege Nyege Festival (UG), Bayimba Festival (UG), Jazz Safari (UG) e Naivasha Rift Valley Festival (KY). Impegnato ad onorare le proprie radici, il Nilotika Cultural Ensemble ama esibirsi regolarmente per la gente di Kampala in luoghi locali, ospitando circoli di tamburi della comunità e offrendo spettacoli gratuiti durante l’annuale tour da ghetto a ghetto. Anche a loro chiedo cosa pensino dell’attuale situazione musicale nel mondo e, soprattutto, qual è il loro obiettivo. «Come artisti pensiamo che sia nostro dovere creare e comporre musica di qualità con un messaggio consapevole per contribuire, si spera, a rendere questo mondo un posto migliore – dicono – Vediamo il mondo intero come il nostro mercato e non solo alcune regioni oppure solo il nostro paese d’origine. Non è facile sopravvivere oggigiorno solo con lo streaming delle royalties senza ottenere licenze più grandi e che diano più profitti. Ma nonostante questo, riteniamo che l’unico modo per continuare a produrre la nostra musica sia produrre un alto livello di qualità e non quello di diventare commerciali. C’è un messaggio forte nella musica in cui crediamo e sarà sempre così. La qualità, per noi, è molto più importante delle questioni commerciali».

«La musica che viene promossa principalmente su quasi tutti media e sulle principali stazioni radio è una musica di distruzione per le giovani generazioni – aggiunge Jajja Kalanda, il leader spirituale dell’Ensemble – È per questo che noi dobbiamo e vogliamo continuare a supportare, sviluppare e promuovere musica di qualità indigena piena di messaggi produttivi e ricca di moralità». Siamo arrivati alla chiusura di questo piccolo incontro con una band che rappresenta una realtà assai diversa dalla nostra, nella speranza di aver aperto una finestra su un mondo tutto da scoprire, rappresentato dai Nilokita Cultural Ensemble.

Vito Lalinga