Spaccio in via Crispi, scatta un arresto

Un arresto in una operazione antidroga dei “Falchi” della Squadra Mobile, all’interno di un caseggiato in via Crispi, già in passato teatro di operazioni di polizia.Gli agenti, da qualche giorno avevano notato la presenza di un tarantino di 41 anni, con alle spalle numerosi precedenti penali per reati in materia di spaccio. Nei servizi di appostamento, resi estremamente difficili proprio dalla conformazione del complesso abitativo, i poliziotti avevano annotato un continuo andirivieni di giovani che accedevano, seppur per qualche breve istante, nell’abitazione del quarantunenne, per poi uscirne in tutta fretta.Maturati fondati sospetti circa la ripresa dell’attività di spaccio, si è ritenuto di intervenire e procedere ad una perquisizione domiciliare. Così, i Falchi, approfittando di un momento di distrazione, hanno sorpreso l’uomo nel suo appartamento mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente. Il 41enne è stato, inoltre, trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e di alcune dosi di hashish. La perquisizione ha consentito di recuperare la somma di 100 euro, soldi ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Il 41enne è stato dichiarato in arresto e messo ai “domiciliari”.