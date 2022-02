Pensionato ucciso, è caccia all’arma

MARUGGIO – I carabinieri stanno dando la caccia all’arma con la quale è stato ucciso il pensionato di 84 anni. I militari della Compagnia di Manduria e del Comando provinciale nei giorni scorsi hanno fermato il pronipote della vittima, il 38enne Antonio Taurino. Per il delitto potrebbe essere stato usato un taglierino,. Una quindicina i fendenti al collo, torace e all’addome. La Procura ha disposto il sequestro della casa in cui abita il presunto omicida situata a pochi metri di distanza dell’appartamento in cui è avvenuto il delitto.

Un ruolo determinante potrebbero avere anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianze della zona, già acquisite dai carabinieri. Il movente dell’omicidio sarebbe da ricercare in dissidi di natura economica. Le indagini sono state avviate la notte tra martedì e mercoledì, subito dopo la telefonata fatta alla centrale operativa dei carabinieri dello stesso Antonio Taurino. Quest’ultimo ha riferito ai militari di aver rinvenuto il cadavere del suo prozio, che viveva da solo all’interno della sua abitazione.