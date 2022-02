Allo Iacovone di Taranto si gioca Italia-Turchia under 19

«Sono felice di annunciare alla mia città che il 9 febbraio alle 11.30, allo Stadio “E. Iacovone”, arriverà la nazionale italiana di calcio under 19 che affronterà la nazionale pari età della Turchia. Ci ho lavorato nel mio ruolo di Assessore allo Sport e sono felice di poter comunicare che ormai è tutto pronto.

Voglio ringraziare per il prezioso supporto il dottor Luca Labianca – tarantino doc, che segue da anni le nazionali di calcio giovanili in qualità di medico – e mister Nunziata, perché entrambi hanno fortemente voluto che l’under 19 venisse a Taranto. Taranto con l’amministrazione Melucci ha iniziato a sognare in grande anche nello sport.»

L’annuncio lo ha dato sulla sua pagina facebook Fabiano Marti, ex assessore allo Sport della giunta Melucci, con la gioia di chi ha contribuito a regalare un bel sogno alla sua Città.

Un lavoro iniziato nei mesi scorsi e che mercoledì vedrà Taranto protagonista di una competizione che porterà alle qualificazioni agli Europei under 19.

La squadra nazionale italiana di calcio under 19, allenata da Mister Nunziata, sarà a Taranto per un’amichevole di livello con i pari età della Turchia. Una sfida preparatoria per la fase di èlite di qualificazione al campionato Europeo under 19 che si svolgerà in Finlandia a marzo e vedrà l’Italia opposta oltre alla Finlandia alle blasonate rappresentative di Belgio e Germania.

Si qualificherà solo la prima.

La nazionale italiana under 19 negli ultimi anni ha raggiunto per ben due volte la finale del campionato europeo e annoverava tra i giocatori gente del calibro di Barella, Scamacca, Frattesi, Bastoni, Locatelli, di Marco e tanti altri giocatori che costituiscono attualmente la spina dorsale della nostra nazionale Maggiore.

Nello staff c’è anche un cuore rossoblù, il dottor Labianca, che segue da anni le nazionali di calcio giovanili in qualità di medico ed ha vissuto in prima persona le ultime 2 finali europee under 19.

Il tecnico Nunziata ha condotto la nazionale di calcio under 17 alla finale dell’europeo nel 2019 e questa amichevole internazionale che si giocherà allo Iacovone è un ulteriore passo di avvicinamento per il traguardo prestigioso dell’europeo under-19 che Taranto vuole vivere da protagonista.