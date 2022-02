Aeroporto di Grottaglie, avanti con la realizzazione del collegamento con la Statale 7

«Grazie al positivo riscontro del Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità dell’appalto da 12 milioni di euro, si potrà procedere alla esecuzione dei lavori di

collegamento della Strada Statale 7 con l’aeroporto di Taranto-Grottaglie, finanziati interamente dalla Regione Puglia, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 2014-2020. Si tratta di una notizia dai risvolti importanti, poiché su questi lavori infrastrutturali ruota la strategicità di sviluppo della nostra provincia, fortemente attenzionata dal Presidente Emiliano, grazie all’impegno in questi anni per il territorio di Taranto».

Così Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Migliori collegamenti – scrive Borraccino – sono il presupposto, infatti, per la crescita economica di una comunità che, come la nostra, può ambire ad ottimi incrementi nei settori produttivi, del commercio, del turismo, dell’artigianato, soprattutto in questo momento storico con le opportunità offerte dalla ZES Jonica e dai fondi del PNRR.

Da considerare anche le massicce opere di ammodernamento che stanno interessando l’aerostazione, ai fini dell’attivazione dei voli civili per passeggeri, per i quali da anni c’è, da tempo, il mio personale impegno, per rilanciare a livello internazionale l’aeroporto di Grottaglie che necessiterà certamente, in futuro, di questi efficienti collegamenti con le maggiori arterie stradali del territorio».