Da Moro a Rkomi: tutti i dischi di Sanremo

SANREMO – Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 72° festival di Sanremo. Il 4 febbraio escono gli album di Fabrizio Moro, Rkomi, Ditonellapiaga, Giovanni Truppi, nonché la compilation ufficiale. Tutte e venticinque le canzoni degli artisti in gara a questo festival sono nel doppio cd “Sanremo Compilation 2022”, in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e in edicola con Sorrisi e Canzoni. “La mia voce” è il nuovo lavoro di Fabrizio Moro: questa è la prima parte che contiene sei brani inediti, tra cui il singolo “Sei tu” con cui è in gara al festival e contenuto anche nel film “Ghiaccio” opera prima del cantautore; la seconda parte sarà pubblicata ad ottobre. Con la nuova musica di “Taxi driver” Rkomi perfeziona il suo stile: fra le otto tracce contenute nel progetto ci sono anche “Insuperabile” con cui è in gara a Sanremo, “Fegato, fegato spappolato” con Calibro 35 dalla serata delle ‘cover’, e “La coda del diavolo” con Elodie. “Camouflage” è invece il nuovo disco di Ditonellapiaga che, dopo essere uscito in digitale lo scorso 14 gennaio, ora è anche in versione cd e vinile edizione numerata colorata: contiene la sanremese “Chimica” con Rettore.

“Tutto l’universo”, in cd e su tutte le piattaforme digitali, è l’antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica, compresa la sanremese “Tuo padre, mia madre, Lucia”. Disponibile in una speciale edizione in vinile 45 giri “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi che sul lato B comprende “L’allegria” della scorsa estate, entrambe composte da Jovanotti. L’11 febbraio arrivano Achille Lauro, Iva Zanicchi e Yuman. “Lauro – Achille Idol Superstar”, nuova edizione dell’album “Lauro” di Achille Lauro, contiene sette nuove canzoni e, tra queste, “Domenica”, il brano che l’artista ha portato al festival. Dopo il suo ritorno a Sanremo, Iva Zanicchi pubblica il nuovo album “Gargana” comprendente anche “Voglio amarti” in gara al festival. Yuman esce con il suo nuovo ep “Qui”: oltre alla sanremese “Ora e qui” e “My way” della serata delle cover conterrà brani inediti in italiano e in inglese. Venerdì con sole donne il 18 febbraio, da Elisa a Giusy Ferreri e a Emma. “Ritorno al futuro / Back to the future” è il doppio album di brani inediti di Elisa, uno in italiano ed uno in inglese, anticipato da “Show’s rollin’” che aprirà quello in inglese, e da “Seta” e “A tempo perso” (aprirà il disco in italiano) e conterrà la sanremese “O forse sei tu”. “Cortometraggi” è il nuovo album di inediti di Giusy Ferreri contenente “Miele” con cui è in gara al festival, oltre al singolo che l’ha anticipato “Gli Oasis di una volta”.

Emma era in gara al festival con “Ogni volta è così” che sarà contenuto in un 45 giri da collezione disponibile anche, in edizione li tata, in un’esclusiva versione autografata per Amazon. Irama, Matteo Romano e Tananai sono attesi con i loro progetti il 25 febbraio. “Il giorno in cui ho smesso di pensare” è il nuovo album di Irama con il primo singolo “Ovunque sarai”, scritto dallo stesso artista, con cui è in gara al festival. “Virale” di Matteo Romano sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali in formato 7 pollici: sul lato B conterrà “Testa e croce”, il brano che ha regalato all’artista la vittoria di Sanremo giovani. Entrambe le canzoni presentate da Tananai al festival, “Sesso occasionale” e la cover “Comincia tu” feat. Rosa Chemical, saranno disponibili in formato lp 7”/45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista. Dargen D’Amico ha programmato per il 4 marzo l’uscita del suo nuovo album “Nei sogni nessuno è monogamo” che si svilupperà sulla scia della sanremese “Dove si balla”. Bisogna aspettare l’8 aprile per il nuovo album di Sangiovanni “Cadere volare” che sarà disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco: conterrà dodici brani inediti, compresa la sanremese “Farfalle”.

Ad aprile è atteso anche il nuovo album “VI” de Le Vibrazioni contenente anche la sanremese “Tantissimo”, mentre in tarda primavera arriveranno Donatella Rettore con un brano di Enrico Ruggeri e la sanremese “Chimica” con Ditonellapiaga, Highsnob, nonché Ana Mena con due progetti, uno in italiano e uno in spagnolo, diversi da quanto sentito fino ad ora, più intimi e più sorprendenti. Per La Rappresentante di Lista ci sarà un repack di “My mamma” dello scorso anno. A fine aprile uscirà il novo album di Massimo Ranieri prodotto da Gino Vannelli con dieci brani scritti da alcuni cantautori, fra cui Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati e Pino Donaggio: contiene anche la sanremese “Lettera di là dal mare” con testo e musica di Fabio Ilacqua. Sono ancora top secret gli album di Mahmood, Blanco, Michele Bravi, Aka 7Even e Hu.

Franco Gigante