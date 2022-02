Claudio Baglioni: 50 anni di musica parlando d’amore

Voce, pianoforte e altri strumenti: Claudio Baglioni si presenterà così al pubblico tarantino dell’Orfeo mercoledì, 9 febbraio, per una delle sessanta date del suo tour, “Dodici note solo”, organizzato da Friends and Partners. Tour che arriva a Taranto attesissimo, soprattutto se si pensa che il Teatro in via Pitagora è stato inserito, dal cantautore romano, tra i sessanta teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia che ospitano questo suo nuovo percorso musicale. Un viaggio dell’arte nell’arte che Baglioni ha intrapreso per il grande ritorno della musica dal vivo. Un punto di inizio che sia anche segnale di ripartenza per tornare a vivere – e respirare – l’emozione di un concerto.

Lo scorso 26 ottobre, ricordiamo, data in cui è partita la prevendita dei biglietti, in soli quattro minuti sono stati esauriti, on line, i 750 posti dell’Orfeo disponibili: un sold out annunciato che dimostra quanto l’artista sia amato dal pubblico di ogni età. In “Dodici note” Baglioni ripercorrerà, “solo” con la sua musica, una carriera artistica che inizia nel 1964 quando, solo tredicenne, vince un concorso canoro di voci nuove cantando “Ogni volta”, una canzone di Paul Anka. Per lui il primo contratto discografico arriva nel 1969, firmato con la RCA e dura cinque anni; il primo album omonimo viene pubblicato, invece, nel 1970 e due anni dopo, nel 1972, il cantautore pubblica una delle più belle canzoni del suo repertorio. Un classico della musica pop italiana: “Questo piccolo grande amore”, nel 1985 a Sanremo, premiata dal pubblico come “canzone del secolo”. Da allora, la sua carriera non ha mai conosciuto sosta e nel corso degli anni l’artista ha saputo rinnovarsi e reinventarsi trasformandosi in uno showman eclettico capace di autentici virtuosismi canori. E, soprattutto, di “tenere il palco” come pochi altri. Lo scorso 14 gennaio esce il triplo vinile “Tutto qui – collezione 2021, Vol. 2”, album che completa la versione Lp della raccolta definitiva “Tutti qui – collezione 2021”: l’opera, con 45 indimenticabili successi, è impreziosita da fotografie inedite e si presenta come versione aggiornata e arricchita. Traccia dopo traccia, Baglioni racconta la sua straordinaria carriera costellata di capolavori che hanno segnato intere generazioni. Brani “senza tempo” come “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio” che, live, il 9 febbraio il pubblico potrà riascoltare all’Orfeo.

“DODICI NOTE SOLO”:

IL PROGETTO

Con questo tuor Baglioni torna un po’ alle origini: fu un piccolo teatro della periferia romana ad ospitare, infatti, il suo primo concerto. Poche persone in platea ed un compenso, il primo da musicista, di mille lire. Oggi, dopo più di cinquant’anni di successo, il ritorno a teatro. “Mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio concerti – ha dichiarato il cantautore presentando il tour – Le dodici note, l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica».

I “NUMERI” DELLA SUA CARRIERA

Nella sua carriera Baglioni si è esibito in oltre 2000 concerti ed è lui a detenere, inoltre, il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio, 88.756, in occasione della tappa del 6 giugno 1998, all’Olimpico di Roma. Trentotto gli album ufficiali pubblicati, tra cui sedici registrati in studio, dodici dal vivo, sei raccolte, tre di cover e trentanove singoli. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l’album “La vita è adesso” del 1985, è rimasto al primo posto nella Superclassifica italiana di TV Sorrisi e Canzoni per 27 settimane consecutive divenendo, con oltre 4 milioni di copie, l’album più venduto in Italia. Nella notte del passaggio di millennio (1999-2000) ha tenuto un grande concerto, l’unico di musica popolare mai avvenuto in piazza San Pietro davanti a oltre 300000 persone e a Papa Giovanni Paolo II. Numeri da capogiro. È lui il cantore dell’amore. E all’Orfeo, senza ombra di dubbio, saprà ancora emozionare cantando quella “storia” che è solo sua.