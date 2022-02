Ex Ilva, «Bruxelles blocca il deferimento alla Corte Europea, ma a Taranto si continua a morire»

“Per quanto attiene alla violazione della normativa da parte dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in Italia, la Commissione sta monitorando l’attuazione del piano ambientale. Poiché sono stati osservati buoni progressi, deferire il caso” alla Corte di giustizia dell’Ue “non è giustificato”.

È quanto dichiara la Commissione europea nella sua risposta a una interrogazione dell’eurodeputata dei Greens, Rosa D’Amato.

“Ho letto e riletto questo passaggio, per capire se avessi capito male io. Invece, è proprio così: per la Commissione europea la situazione dell’inquinamento a Taranto provocato dall’ex Ilva non è tale da giustificare il deferimento alla Corte – dice D’Amato – Forse Bruxelles non sa che il danno sanitario e ambientale a Taranto è ancora a livelli inaccettabile per qualsiasi Paesi civile. Mi piacerebbe sapere quali sono questi ‘buoni progressi’. E soprattutto capire se le osservazioni mosse a suo tempo dalla Commissione e che hanno portato alla procedura d’infrazione siano state effettivamente affrontate”. “Forse – prosegue l’eurodeputata tarantina – gli esperti di Bruxelles, a partire dal commissario all’Ambiente, dovrebbero fare un giro in città, e leggersi tutti gli studi che dimostrano con dati certi che l’ex Ilva continua a inquinare e uccidere. Perché il punto è questo: inquinare e uccidere non dovrebbe essere mai lecito. Ecco perché non ci arrendiamo: al Parlamento europeo siamo riusciti a bloccare il tentativo di sovvenzionare l’ex Ilva con il Pnrr. Riusciremo a convincere la Commissione anche sulla necessità di deferire il caso alla Corte Ue e proteggere i cittadini di taranto. Che dovrebbero godere degli stessi diritti di tutti i cittadini europei”, conclude D’Amato.