Delusione Taranto: il Monterosi Tuscia piega 2-1 i rossoblu

Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Taranto cede le armi nel feudo del Monterosi Tuscia. Non è propizia la seconda trasferta di fila in terra laziale: dopo la sequenza del trittico dei pareggi, è rinviato ancora l’appuntamento con la prima vittoria del nuovo anno solare. Gli impegni agonistici ravvicinati ed incastonati in un calendario di febbraio particolarmente ricco complicano il percorso della squadra in materia di concentrazione e di freschezza atletica, precarietà rincarate dalle defezioni alle quali la formazione ionica deve fronteggiare. Privo degli squalificati Civilleri e Bellocq, entrambi protagonisti del centrocampo, mister Laterza si affida alla staffetta fra i due giovani di belle speranze Cannavaro (titolare) e Labriola (subentrato in corso d’opera, poi espulso nel finale per fallo da doppia ammonizione).

Entrambi affiancano capitan Marsili in un tandem mediano all’insegna della continuità tattica del 4-2-3-1. Confermato quasi in blocco il comparto difensivo, con l’unica alternativa di De Maria al posto di Ferrara sulla sinistra; a destra agisce il duttile Versienti, mentre la coppia centrale prescelta è ancora formata da Riccardi e Benassai, con Zullo recuperato in panchina. Avvicendamenti per quel concerne i binari: sull’esterno destro della trequarti esordisce dal primo minuto Manneh, mentre sul versante mancino opera Falcone. Giovinco è inamovibile al centro, ad ispirare l’unico terminale offensivo Saraniti. La novità è rappresentata dalla presenza di Pacilli, che sarà anche ripristinato in campo nel corso del match, dopo le diatribe più o meno implicite ereditate dalla recente sessione di mercato. Il Monterosi Tuscia allenato dall’esperto Menichini si schiera con una linea nevralgica caratterizzata da sostanza ed intuizione, con i vari Verde, Adamo, Franchini e Parlati dinamici e propositivi nel servizio per il binomio d’attacco costituito da Ekuban ed Artistico. Approccio, pressione ed insistenza alla profondità sono appannaggio dei padroni di casa che si esibiscono fra le mura dello stadio viterbese “Rocchi”: le fasi di studio immediate sono vivaci e l’atteggiamento degli ospiti è contenitivo. Riflessione e razionalità da parte di entrambe le squadre qualificano la prima porzione di gara: cambi di ritmo e di direzione, spunti interessanti ed aggressioni rapide sulle fasce. Al 9’ Giovinco filtra ed apre sulla destra a beneficio degli accorrenti in sovrapposizione Versienti e Manneh, ma il tentativo è intercettato sul fondo. Iniziativa del Monterosi affidata a Verde che si proietta in avanti a favore di Artistico il quale, spalle alla porta, stoppa di petto per Ekuban: l’attaccante ghanese penetra nel cuore dell’area ed insiste nello scambio proprio col collega di reparto, il cui il diagonale corto dalla destra è deviato in corner da Chiorra al 14’. Due minuti più tardi, Falcone risponde con un tiro a giro morbido ma impreciso.

Il Taranto prende il sopravvento, predilige il dialogo palla a terra e cresce nel predominio territoriale, creando difficoltà agli avversari. Ed inizia a collezionare occasioni non supportate dalla buona sorte: al 21’ Marsili s’incarica dell’esecuzione dell’ennesima punizione dalla lunga distanza, mutuata in assist per la testa di Riccardi che, ben appostato, spedisce fuori d’un soffio la sfera. Clamorosa invece la traversa colpita da Giovinco un minuto più tardi: al 22’, infatti, il fantasista rossoblu scarica un destro potente, innescato all’indietro da Saraniti, a sua volta raggiunto dalla progressione di Versienti. Al 24’ Marsili ci prova direttamente da calcio di punizione: sul cross insidioso, il portiere biancorosso Alia protegge piegandosi. Al 33’ De Maria scende sulla corsia mancina e serve Falcone, il cui disimpegno è destinato verso la metà campo, laddove Cannavaro recupera e calibra un diagonale destro a fil di palo. Opportunità vanificate e sortilegio per il Taranto, che spreca ed incassa il vantaggio dei padroni di casa dopo un’azione insistita. Al 35’ Marsili atterra Ekuban sulla trequarti, del calcio di punizione se ne incarica Artistico che serve lo stesso attaccante ghanese appostato in area, il quale confeziona il suggerimento per l’accorrente Franchini, la cui conclusione è respinta da Chiorra. Non basta a tutelare la porta del Taranto perché, sulla ribattuta, è lesto nello spazio stretto l’avanzato Ekuban, il quale conclude perentorio in rete. L’inaugurazione del secondo tempo promette bene per il Taranto: al 46’ Versienti procede deciso sulla corsia di pertinenza, si accentra ed offre per Saraniti in area, la cui battuta mancina è decisa ma deviata in angolo da Alia. Successivamente, Giovinco si esibisce in una volée col destro, accogliendo un lancio piazzato del solito Marsili: sul fondo al 53’. Paradossalmente, la prestazione degli ionici subisce un’involuzione: idee, concentrazione e pragmatismo diminuiscono, i periodi di gioco diventano sfilacciati, la manovra superficiale. Al 60’ uno stacco di reni permette a Chiorra di alzare sopra la trasversale la sfera incornata da Mbende. Laterza effettua una triplice sostituzione per correggere l’impalpabilità della sua squadra, avvicendando in mediana Labriola con Cannavaro e rimodulando la trequarti con Pacilli e Santarpia al posto rispettivamente di Manneh e Falcone. Sette minuti dopo, Chiorra sventa con un intervento prodigioso il colpo di testa di Borri; sugli sviluppi dell’azione, Parlati spedisce alto. Ferrara rileva De Maria al 77’, mentre Labriola incassa il cartellino rosso per un contrasto ruvido su Franchini, costringendo la sua compagine in inferiorità numerica. Inerzia e confusione non svaniscono ed al 90’ il Monterosi raddoppia: Parlati insiste centralmente per Costantino, bloccato da Chiorra; le dinamiche seguenti costringono Versienti ad atterrare Mbende abile a recuperare palla in ribattuta. L’arbitro Scarpa di Collegno assegna il calcio di rigore a beneficio dei padroni di casa: dal dischetto s’incarica Costantino, il quale spiazza Chiorra e suggella il 2-0. Il Taranto accorcia le distanze a tempo scaduto, quando Saraniti insacca con forza di testa, su suggerimento di Ferrara in progressione dal versante mancino. Ma è troppo tardi.

Alessandra Carpino

MONTEROSI TUSCIA-TARANTO 2-1

Serie C girone C / 25ma giornata (domenica 6 febbraio 2022, ore 17.30)

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Borri, Mbende, Rocchi; Verde (94’Piroli), Adamo, Franchini (94’Buglio), Parlati, Cancellieri; Ekuban (79’Errico), Artistico (71’Costantino). A disp. Daga, Milani, Tartaglia, Tonetto, Basile, D’Antonio, Caon. All. Menichini

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, De Maria (77’ Ferrara); Marsili, Cannavaro (61’ Labriola); Manneh (61’ Pacilli), Giovinco (77’ Barone), Falcone (61’Santarpia); Saraniti. A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Turi, Guastamacchia, Mastromonaco. All. Laterza

Reti: Ekuban 35’, Costantino rig. 90’ (M); Saraniti 94’ (T)

Arbitro: Scarpa (Collegno)

Assistenti: Regattieri (Finale Emilia) e Markiyan Voytyuk (Ancona)

Quarto ufficiale: Moretti (Firenze)

Ammoniti: Rocchi, Franchini Costantino (M); De Maria, Saraniti (T)

Espulsi: Labriola (T) 88’

Note: Angoli: 7-5. Recupero: 1’pt e 5’st. Stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.