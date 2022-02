Marx e Mazzini, un tratto in comune

Stabiliamo, caro direttore, un serio confronto tra il pensiero di Marx e quello di Mazzini, oggi tornato alla ribalta culturale ed anche giornalistica, oggi che si riparla di Repubblica, meglio di Stato repubblicano, al di là dei partiti che lo Stato non sono. Entrambi in parte, escono dalla scuola di Hegel. E qui torno a Giovanni Belardelli che ben distinse il concetto di terrorista, da quello di odiatore del tiranno. Alle spalle di Mazzini c’è anche Vittorio Alfieri che, nelle sue tragedie, aveva dichiarato guerra ai tiranni; alle spalle di Karl Marx c’è Fourier e il pensiero estremo dei filosofi illuministi francesi, fra i quali Benthan e Tocqueville. Ma per entrambi la “Storia” è la palestra dei fatti, attraverso i quali gli uomini vivono, pensano, operano nella società presente o avvenire.

Come pensare codesta “Storia”? Qui per Marx è la divergenza del mondo hegeliano delle “pure idee”: la Storia prende in considerazione la realtà dell’uomo nel mondo in cui vive; e l’unica realtà che riduce la società a struttura economica è quella che appunto forma filosoficamente la teoria dell’economia. Tale teoria, che è antropologica e teorica, può solo avere vita con la rivoluzione in nome del popolo; soprattutto in quelle realtà umane ove il privilegio dei pochi esurpa l’esistenza dei molti; e tale rivoluzione deve operare annullando ogni altro beneficio o ideale umano o esistenziale; come, in senso pratico, la proprietà privata e, in senso ideale, il concetto di Dio. Solo una rivoluzione popolare può consegnare allo Stato il potere distributivo dei beni della educazione tolta da mezzo ogni forma di borghesia. Donde il materialismo storico che può racchiudersi nella formula: “l’unico soggetto della storia è la società nella sua struttura economica” (Marx- Engels, Opere, volume sesto, pagina 620). Marx ha formulato tale tesi in opposizione polemica con la dottrina egheliana secondo la quale il soggetto della storia è invece “l’idea” vale a dire la coscienza dei popoli che si evolve attraverso il principio non imposto, ma maturato dei “doveri” e dei “diritti”. Così Hegel nel suo trattato sulla filosofia del diritto.

Mazzini segue invece quella parte della filosofia di Hegel che riguarda la formazione spirituale dei popoli, attraverso proprio la coscienza dei diritti e dei doveri che la vita impone a ciascuno di noi. Solo attraverso la coscienza collettiva, educata al bene, si potrà avere “il progresso” che non è solo materiale, ma spirituale ed ideale. A tale progresso per Mazzini sono formative e la tradizionale e la cultura di un popolo e, quindi, concetti fondamentali quali la “libertà” e la “indipendenza” di una nazione da ogni forma di imposta dittatura. E il comunismo marxista, afferma Mazzini, è una dittatura di pochi sul popolo. Invece la forma migliore di governo è la rappresentanza del popolo in Parlamento in uno Stato dalla forma politica “repubblicana”. Il vero progresso si ha nella libertà politica nella quale si esprime la coscienza dell’individuo. Che è autonomo nel suo agire, risponde solo alla giustizia, alla sua coscienza, alla comunità; in una parola, “alla legge di Dio”. “Dio si incarna nella umanità, che è la sola interprete della legge di Dio sulla terra”. Perciò il concetto più alto cui l’uomo può elevarsi è il concetto dell’umanità e del progresso, che è la sua legge.

“Dio esiste perché noi esistiamo” scriveva Mazzini e il progresso dell’uomo nella società si avrà mano a mano che la società avrà educato il popolo e ai diritti e ai doveri della vita. E chi dovrà educare deve essere a sua volta un apostolo di tale missione formatrice. Mazzini si oppose decisamente al concetto rivoluzionario di Marx, ottenuto attraverso una cruenta rivoluzione che avrebbe abolito privilegi sociali e idealità religiose. La società, per Marx non deve avere Dio; e la religione è una nefasta conseguenza, Mazzini rispose a Marx da Londra attraverso otto articoli sulla “Democrazia” dall’agosto del 1846 al giugno del 1847, pubblicati su “People’s Journal”. Tali articoli sono stati di recente tradotti dallo storico mazziniano Salvo Mastellone professore emerito di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Firenze e pubblicati in nuova edizione dall’Universale economica Feltrinelli nel 1997. Mazzini scriveva nell’ottavo articolo, “Sento la profonda convinzione che la questione è tutta qui. Fourieristi, Sansimonisti, Comunisti vi conosco tutti. La vostra religione è quella della materia; voi siete cultori dell’utile e non avete altra morale, che quella degli interessi. Ma avete trovato il corpo e avete trascurato l’anima; la coscienza individuale. A voi manca la religione dello spirito. Voi predicate l’interesse della classe, noi predichiamo l’interesse generale; voi distruggete la libertà individuale e avete concentrato nelle vostre mani un immenso potere. Il popolo sente per istinto tutto ciò e un giorno comprenderà che ogni grande trasformazione della società passerà attraverso il culto di Dio, della Patria e della famiglia; attraverso lo spirito dell’uomo e non attraverso la materia del suo corpo.

Era questa la parte più romantica e spiritualmente egheliana di Mazzini; il “suo Dio” era lo spirito dell’essere, la sua religione era lo sviluppo morale dei popoli. Ma quella repubblica sognata da Mazzini ancora non è la nostra e il suo apostolato è ben lontano dall’essere opera viva. Tra Marx e Mazzini la “Storia” è già tribunale di giudizio; e non solo storico. La rivoluzione di Marx è pagina della Storia, la pagina di Mazzini è la più eletta preghiera dalla vita dei popoli. Ma, come scrisse Benedetto Croce, la Storia prima di essere giustiziera è sempre giudicatrice. Postilla, caro direttore, ancora una perla linguistica. Una presentatrice televisiva, l’altro giorno, al posto di “obtorto collo”, che latinamente vuol dire con il collo storto, di mala voglia, ha detto: “obtorto colle”, forse pensando al Quirinale!

Paolo De Stefano