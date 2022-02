È scontro tra Giunta e “Insieme per Carosino”

CAROSINO – Ancora scintille tra il gruppo “Insieme per Carosino” e il sindaco Di Cillo, in relazione alla surroga del consigliere Vito Laneve, nell’ambito dell’assise comunale. Motivo del contrasto, alcuni giorni fa e stando a un primo comunicato di “Insieme per Carosino” apparso sui social, è stato il ritardo mostrato dal primo cittadino, nell’operare e certificare il cambio del consigliere Laneve col subentrante Mario Pupino, della loro stessa lista. Sempre secondo “Insieme per Carosino ”la sostituzione del consigliere Vito Laneve, doveva avvenire entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, articolo 24 del Regolamento.

“Essendo il tempo regolamentare scaduto- scrive- questo gesto rappresenta una grave mancanza di rispetto del sindaco verso i singoli e verso l’intero consiglio comunale oltre ad essere una grave inosservanza di legge”. Sin qui una parte del j’accuse di “Insieme per Carosino” a cui, nei giorni scorsi, ha puntualmente risposto l’attuale Amministrazione comunale, con un comunicato stampa: “ L’Amministrazione Comunale di Carosino ha convocato, lo scorso 27 gennaio, un Consiglio Comunale straordinario ed urgente, con il solo obiettivo di procedere alla surroga del consigliere di minoranza uscente. È già accaduto, nei casi che lo hanno preceduto – viene precisato nella lunga nota stampa – che si attendesse il primo Consiglio Comunale utile per calendarizzare il punto all’ordine del giorno, ma questa volta il sindaco Di Cillo, non avendo urgenza di convocare il più importante organo politico del territorio, ha deciso di non indugiare oltre e procedere con un’assise ad hoc, seppure virtuale”. Ma lo scontro, per così dire, si è prolungato anche sui motivi che potrebbero aver portano alla stessa surroga del consigliere comunale.

“Insieme per Carosino”, infatti, attribuisce il cambio in seno al Consiglio Comunale carosinese, nell’ottica di consentire la giusta esperienza comunale ad altri componenti della lista (prima di Vito Laneve era stata la volta del consigliere Paco Vinci a presentare le dimissioni). La risposta della Maggioranza sull’argomento viene lasciata sempre alla stessa loro nota stampa nella quale si afferma che: “Il principio democratico – tanto chiacchierato anche durante il Consiglio Comunale – è forse stato strumentalmente travisato: crediamo che il ruolo di consiglieri, di maggioranza o di minoranza, non equivalga ad una giostra civica, che ci consenta di scegliere se, quando e come subaffittare i panni istituzionali, a seconda che gli stessi siano utili ad esercitare un potere decisionale o ad esercitare un vigile controllo sull’azione politica. A questo punto la domanda sorge spontanea: se “Insieme per Carosino” avesse vinto le elezioni, ci sarebbero state queste dimissioni in nome del cambiamento? Ci sarebbe stata tutta questa ostentata e lodata generosità da parte dei consiglieri dimissionari?”.

Insomma, come si può ben capire dalla vicenda, clima altamente surriscaldato tra Maggioranza e parte dell’Opposizione (Insieme per Carosino, nella fattispecie). In tutto questo sembra comunque che, sin dal loro insediamento al Palazzo comunale, sindaco e gruppo di maggioranza carosinesi riescano a “macinare” senza troppi apparenti disturbi le poche, a dir la verità, silurate provenienti dagli avversari politici. Anzi. La corazzata amministrativa capeggiata dal sindaco Onofrio Di Cillo sin da fine maggio 2019, si mostra verso la popolazione navigare acque sempre tranquille e andare dritti per la propria strada, senza incontrare particolari problemi. Tuttavia siamo oramai per tracciare il giro di boa dei tre anni di amministrazione del paese, un periodo politico, questo, sempre molto particolare per qualsiasi maggioranza di governo. Dovrebbe cominciare, infatti, il tempo delle analisi e delle verifiche anche politiche, di quanto operato sin d’ora e sul da farsi per il prosieguo. Se da un lato è vero che la pandemia da Covid-19 ha rallentato tutto o quasi tutto, dall’altro forse sarebbe oramai il caso, per questa Maggioranza municipale, di poter dare definitivamente una propria specifica ed esclusiva impronta al paese nei prossimi restanti anni. Anni importanti che aspettano tutta la cittadinanza, nei quali è indispensabile intercettare quella miriade di finanziamenti pubblici, da utilizzare per rilanciare alla grande tutti gli ambiti vitali della cittadina: a cominciare tanto per fare esempi da quelli della Cultura a tutto tondo per finire a quelli di edilizia pubblica e commercio altrettanto importanti.

Floriano Cartanì