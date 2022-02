Frate Egidio alle prese con la pandemia

Si concludono lunedì 7 (giorno della sua nascita al Cielo, avvenuta il 1812) i festeggiamenti invernali in onore di Sant’Egidio da Taranto. Ogni sera nelle parrocchie di San Pasquale Baylon e in quella che porta il suo nome a Tramontone si sono svolte funzioni e iniziative in preparazione alla ricorrenza. Nella parrocchia di San Pasquale, al Borgo, lunedì alle ore 18 sarà recitato il santo rosario e alle ore 18.30 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale mons. Alessandro Greco; al termine, omaggio musicale offerto dal complesso bandistico “Città di Crispiano”.

Nella parrocchia di Sant’Egidio, dopo la santa messa delle ore 8 ci sarà l’adorazione eucaristica; alle ore 11.15 il rosario sarà animato dalla confraternita a lui intitolata; a mezzogiorno, supplica; dalle ore 16, adorazione eucaristica; alle ore 18, santa messa animata dai ragazzi della tappa crismale/ mistagogica; alle ore 19.30, infine, catechesi comunitaria guidata da Giuseppe Grasso sul tema “Laici: impegno nella vita ecclesiale”. Nell’occasione abbiamo ascoltato la testimonianza di Giuseppe Lippo, priore della confraternita intitolata al santo tarantino con sede nella chiesa a Tramontone. “Ebbi ol primo approccio con l’umile fraticello – racconta –a nemmeno 10 anni quando con mio fratello facevo visita a mia nonna, Annina, che abitava in vico Nasuti, nei pressi di Palazzo di Città. Nella stanza da letto aveva un quadro con l’immagine dell’allora Beato, di cui amava raccontarci la vita”. “Durante la narrazione non distoglievo mai lo sguardo dalla sua figura e mi sembrava di condividerne le esperienze nel convento di San Pasquale a Chiaia. Rivolgevo inoltre molte domande sulla vita di Egidio a un frate che incontravo spesso durante la questua per le vie, di cui non ricordo il nome, che usava donare santini con la sua immagine”.

“Mi colpiva sempre di più l’esempio del nostro santo che metteva in pratica il Vangelo stando vicino agli ammalati, ai poveri, ai carcerati, ai nobili caduti in disgrazia, ai commercianti, alle donne in maternità o che non potevano avere figli: per tutti aveva parole di consolazione, di consiglio e di benedizione, sopportando con pazienza sofferenze, umiliazioni e avversità”. “E’ il santo della porta accanto, che possiamo incontrare nella nostra vita e che dovremmo imitare con coraggio perseverando nella fede”. Giuseppe Lippo spiega che anche l’umile Egidio ebbe a che fare con le pandemie fra cui quella del vaiolo, a causa della quale nel 1768 a Napoli morirono 60mila persone; questa tragedia venne aggravata da ben sette eruzioni del Vesuvio e da una terribile carestia. “Frate Egidio – evidenzia il priore –era sempre in giro a soccorrere, incoraggiare, preoccuparsi di chi mancava del necessario per sopravvivere”. “E questo suo impegno instancabile molto spesso gli ottenne da Dio il dono di operare prodigi e guarigioni, che continuano ancora oggi”. “In questo periodo – aggiunge – ci ritroviamo impauriti per il covid, a causa del quale spesso ci rinchiudiamo in noi stessi. Ebbene, Sant’Egidio ci invita a non abbatterci e a reagire, confortandoci a vicenda e avendo cura dell’altro. Egli intercede continuamente presso il buon Dio, cui non dobbiamo smettere di affidarci, e che presto, con l’aiuto della preghiera e anche della scienza, ne usciremo fuori”. I tarantini però sembrano poco coinvolti dall’esempio del santo… “Purtroppo è vero – ammette Giuseppe Lippo – sarebbe proprio il caso di dire che nessuno è profeta nella propria patria”. “E’ ormai un ricordo il fervore delle migliaia di tarantini che parteciparono il 2 giugno del 1996 in piazza San Pietro alla cerimonia di canonizzazione”. “Il suo esempio però è ancora attuale e può essere stimolo per un nuovo stile di vita per la nostra e anche le nuove generazioni. Dobbiamo tutti, a livello ecclesiale e laico, impegnarci a farlo conoscere attraverso studi, convegni e conferenze, soprattutto nelle scuole”. “E’ quello che per esempio fa la nostra confraternita che ogni anno organizza un concorso per gli studenti delle primarie e secondarie su un aspetto della sua vita e che per i noti motivi abbiamo sospeso, ma che appena possibile riprenderemo”.

Angelo Diofano