Grave incidente stradale quello che si è verificato nella giornata di ieri in via Madonna di Pompei, a Grottaglie. Un giovanissimo di quindici anni infatti, stando a quanto si è appreso, è ricoverato nel reparto di Rianimazione a Taranto dopo essere stato protagonista di un incidente in moto. Le sue condizioni sono monitorate con il massimo dell’attenzione dai medici: ancora da decifrare l’esatta dinamica di quanto è avvenuto nel comune della provincia ionica.