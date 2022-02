Omicidio a coltellate, l’impronta che ha incastrato il nipote

L’impronta di una scarpa e una traccia di sangue su una maglietta hanno incastrato Antonio Taurino, il presunto autore dell’omicidio dell’anziano zio Angelo. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Maruggio, l’uomo si è cambiato i vestiti ma non si è accorto di aver lasciato una sorta di firma nell’abitazione del parente ucciso, la pedata di una scarpa da ginnastica con un noto marchio impressa sul coprimaterasso, in corrispondenza del braccio destro del cadavere. Un paio di scarpe, con lo stesso logo, è stato rinvenuto dai militari all’interno dell’abitazione del sospettato, durante la perquisizione effettuata nel corso della notte durante le indagini.

Gli indumenti erano stati inseriti in una lavatrice ed era stato effettuato il lavaggio, malgrado si trattasse di un carico esiguo e questo ha insospettivo gli investigatori. Su una maglietta, sequestrata insieme al resto dei vestiti e alle scarpe, era rimasta una macchia di sangue che, secondo una prassi negli accertamenti sugli omicidi, sarà analizzata per stabilire con certezza se il sangue appartiene alla vittima, Angelo Taurino, che avrebbe compiuto 85 anni il 4 febbraio. L’anziano è stato ucciso nella notte fra il 1° e il 2 febbraio, durante un violento litigio, l’ennesimo, stando alla ricostruzione degli investigatori, per spillargli soldi. Secondo le testimonianze di alcuni familiari raccolte sempre dai carabinieri, non si trattava del primo litigio violento col nipote avvenuto nelle ore notturne sempre per lo stesso motivo, il denaro.

Il gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per convalidare l’arresto del pm Maurizio Carbone (che ha riqualificato il fermo dei carabinieri di Maruggio) ed emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nel confronti del 39enne Taurino. Il giudice, invece, ha escluso l’aggravante della premeditazione. Infine, le dichiarazioni dell’indagato, ritenute contraddittorie, non potranno essere utilizzate contro di lui perché, ha evidenziato il gip, l’uomo, dopo la perquisizione domiciliare, è stato interrogato come testimone anziché come indagato, quindi senza un avvocato e senza le garanzie del diritto di difesa. Nell’udienza di convalida davanti al gip Taurino si è avvalso della facoltà di non rispondere.