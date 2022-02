l blitz antimafia contro i Pascali ed i “pizzini” sequestrati. Quelle “cartoline” dal carcere

Poi devo darti una cartolina…”. La frase non preannunciava i saluti da una località di vacanza ma l’arrivo di ordini impartiti dal carcere dal presunto capo del clan Nicola Pascali. Ad informare i presunti sodali dell’arrivo del messaggio era la moglie del boss Antonella Bevilacqua che, in assenza del marito, stando alle intercettazioni, aveva assunto un ruolo di primo piano nell’organizzazione di stampo mafioso. La donna, secondo la ricostruzione della Procura Antimafia di Lecce e delle indagini della Squadra Mobile di Taranto, portava gli ordini fuori dal carcere di Secondigliano dove il marito era detenuto e dove gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 2 febbraio scorso.

Occultate negli indumenti da lavare da consegnava alla moglie che, a sua volte, gli portava i vestiti puliti, c’erano lettere e cartoline da consegnare a Taranto, ai diversi sodali dell’organizzazione criminale che si occupavano delle attività illecite. Il sistema non è fra i più originali e tantomeno è al di sopra di ogni sospetto. Infatti i messaggi sono stati intercettati e sequestrati dagli investigatori. .La donna era diventata una sorta di luogotenente del boss. Uno degli indagati, Cristian Galiano, detto “Er monnezza”, definisce la Bevilacqua “mammina”, che non è un vezzeggiativo ma un ruolo apicale, anche se non a livello di quello di “zio” riservato ai boss storici. “Zio Orlando” si firmava infatti Orlando D’Oronzo, un nome che nello scenario malavitoso di Taranto non ha bisogno di presentazioni. In una lettera, sequestrata dagli investigatori, del 25 gennaio 2018 inviata a Nicola Pascali, gli manifestava la sua stima dopo averlo conosciuto nel carcere di Lecce dove entrambi sono stati reclusi per alcuni anni.

“Conoscerti è stato una fortuna e un grande onore perché ho sempre sentito parlare bene di te e poi ti ho conosciuto e ho capito che persona sei, a differenza di tanti montati malavitosi – è scritto testualmente – che si credono di essere arrivati all’apice della situazione, ma per la verità non si arriva mai da nessuna parte con infamità e tradimenti”. D’Oronzo saluta anche Giuseppe Pascali, fratello di Nicola, anche lui ritenuto un esponente di vertice dell’associazione a delinquere di stampo mafioso. Non erano idilliaci, invece, i rapporti col clan Cianciaruso e col presunto gruppo di Michele Cicala. Nelle intercettazioni i Pascali si vantano di aver ridotto sulla sedia a rotelle il cugino Gregorio Cicala, anche lui personaggio molto noto alle forze dell’ordine. Anche il fratello di Nicola Pascali, Giuseppe, detenuto nel carcere di Foggia, affida alla moglie, Eufrasia (detta Eleonora) Quero le lettere per portare all’esterno gli ordini per gli altri componenti del gruppo criminale. Allo stesso tempo, la donna lo tiene al corrente sull’attività estorsiva, dei “regali” o “contributi” attraverso i quali il clan si finanzia e le famiglie dei sodali si assicurano il sostentamento. C’era chi conosceva i giorni della visita in carcere della donna al marito e si affrettava a consegnarle il “contributo estorsivo” il giorno precedente. Somme settimanali o mensili di piccola entità, anche 50 o 100 euro, per arrivare alle centinaia e ai mille euro, ma versate di continuo, molto spesso sotto la pressione della minaccia ambientale. Così, secondo gli investigatori, il clan Pascali imponeva la legge del pizzo a diverse attività, ai mitilicoltori abusivi, al gestore di una sala da biliardo, a commercianti e a titolari di pizzerie. Un mix fra attività estorsiva e “parassitaria”, come viene definita nell’ordinanza, andata avanti fino a quando non è scattato il blitz.