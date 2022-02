«Attuare il Piano di Sviluppo Aeroportuale»

GROTTAGLIE – «Nei giorni scorsi è arrivata finalmente la notizia del superamento del contenzioso che consente il via libera alla realizzazione del progetto di collegamento della Strada Statale Sette con l’aeroporto di Grottaglie. Sono stati tanti i commenti favorevoli alla notizia da parte di alcuni rappresentanti istituzionali. Nessuno però si è soffermato sulla mancata attuazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale definito con il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2009 tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto, Grottaglie, Monteiasi, Carosino e Aeroporti di Puglia nell’ambito della Piattaforma Logistica di Taranto». Ad affermarlo è Francesco Donatelli, presidente del gruppo consiliare del Pd.

«Un Piano – afferma Donatelli – che ha come obiettivo la messa a sistema dell’area aeroportuale di Grottaglie con il Porto di Taranto anche mediante la realizzazione di una viabilità che colleghi le aree industriali artigianali di Grottaglie e Monteiasi con l’Aeroporto Arlotta e il Porto di Taranto. Certamente è importante la notizia che consente alla Provincia di avviare finalmente i lavori della viabilità di collegamento con l’area aeroportuale dando seguito a quanto predisposto e concordato (con la costituzione di un tavolo tecnico nel 2013) dalla Regione Puglia con la Provincia di Taranto e i Comuni di Grottaglie e Monteiasi e recepito, tra l’altro, con la delibera del Consiglio Comunale di Grottaglie n.9/2014. Ma ciò – obietta Donatelli – è insufficiente perché, oltre al ritardo, quei lavori si riferiscono solo ad uno stralcio del progetto generale di € 25.500.000,00 approvato nel 2017 dal Presidente della Provincia di Taranto». «Quello che serve ora è recuperare il ritardo per il completamento dell’intera opera predisponendo la progettualità e il finanziamento (con il PNRR o altre risorse) riguardante il collegamento dell’area aeroportuale con la Zona Industriale di Grottaglie. Se ciò non avviene in tempi rapidi vi è il concreto rischio di emarginazione dell’area industriale e delle imprese che sono insediate o che intendono insediarsi nel sito grottagliese». L’appello ai consiglieri provinciali Anna Filippetti, Francesco Andrioli e Aurelio Marangella. affinché assumano «con urgenza una iniziativa per il completamento della viabilità che colleghi la Zona Industriale di Grottaglie con l’area aeroportuale».