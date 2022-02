Torna la Giornata di Raccolta del farmaco

Anche a Taranto e provincia, come in tutta Italia, è possibile recarsi in una delle 5000 farmacie che hanno aderito alla Giornata di Raccolta del farmaco. Grazie alla collaborazione di queste farmacie è possibile donare medicinali da banco che saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali. La Raccolta ha la durata di una settimana per consentire di aiutare il maggior numero possibile di famiglie e persone indigenti. Nel 2021, 600.000 persone non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Il loro numero, rispetto al 2020, è cresciuto del 37% (+163.000 persone) a causa della crisi economica provocata dalla pandemia Anche quest’anno, si svolgerà la Grf – Giornata di Raccolta del Farmaco.

Durerà una settimana, da martedì 8 a lunedì 14 febbraio. In 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Si invitano i cittadini ad andare in farmacia per donare un farmaco. A Taranto e provincia, la Raccolta si svolgerà in 35 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti soprattutto nella giornata del 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 17 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021, sono state raccolte 4.507 confezioni di farmaci (pari a un valore di 32.607.77 euro) che hanno aiutato gli assistiti di 16 enti. In Puglia, nel 2021, sono state raccolte 27.526 confezioni di farmaci in 292 farmacie, pari a un valore di 197.001.97 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare le persone aiutate da 89 realtà caritative del territorio regionale

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare la Grf la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, sarà supportata da più di 14.000 volontari, nel rispetto delle norme a tutela della salute di tutti. C’è un’emergenza che, con o senza Covid, si protrae da anni, ma con la pandemia si è aggravata: si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria. Nel 2021, erano 597.560, 163.387 in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato, quindi, un incremento del 37,63% di persone in condizione povertà sanitaria, che hanno chiesto aiuto a 1.790 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per farsi curare. Per dar loro sostegno, tali realtà hanno chiesto al Banco 980.562 confezioni di medicinali. Attraverso la Grf, è stato possibile coprire il 47,4% del loro fabbisogno «La speranza per il nostro Paese è anche responsabilità di ognuno di noi, e si alimenta anche con piccoli gesti di gratuità. Invitiamo chiunque può permetterselo a donare uno o più medicinali per chi ha bisogno. Perché c’è l’esigenza delle persone indigenti, a cui possiamo rispondere in maniera concreta partecipando alla GRF. E perché compiere un semplice atto di altruismo come questo, andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti», ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.